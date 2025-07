Börse am Morgen 01.07.2025

Nach seinem moderaten Vortagesverlust ist der Dax mit einem leichten Anstieg in den Juli gestartet. Circa eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex allerdings 0,3 Prozent tiefer bei 23.873 Punkten.

Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage ist die aktuelle Konsolidierung im Dax mehr als gesund. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets

Er vermisst derzeit "echte positive Impulse" und sieht das Börsenbarometer bei einem Stand über 24.000 Punkten attraktiv für Gewinnmitnahmen.

Der MDax fiel am Dienstagvormittag um 0,2 Prozent auf 30.331 Zähler. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es gut eine Stunde nach Handelsstart um 0,2 Prozent abwärts.

Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial seine Erholungsrally auf das höchste Niveau seit Februar fortgesetzt hat. In den Nasdaq-Indizes sowie dem marktbreiten S&P 500 gab es derweil weitere Rekorde. Die höchsten Kurse wurden dabei deutlich nach dem europäischen Handelsende erreicht. Chinas Festlandbörsen reagierten am Morgen hingegen kaum auf gute Wirtschaftsdaten.

Siemens-Energy-Aktie sackt leicht ab

Die Aktien von Siemens Energy setzen ihre Rekordrally am Dienstagmorgen vorbörslich fort. Aber: Rund eine Stunde nach Handelsbeginn verzeichnet die Aktie einen Verlust von knapp 1,1 Prozent.

Analyst Akash Gupta von JPMorgan ist in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang August optimistisch. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) dürfte das dritte Geschäftsquartal erneut gut gewesen sein, so Gupta.

Die Kursziele der meisten Experten hat die Kursrally inzwischen aber überholt - auch das von Gupta. Er hob es zwar deutlich an, signalisiert allerdings mit 78 Euro derzeit kein Potenzial mehr und bleibt folglich "Neutral". Gael de-Bray von der Deutschen Bank hatte sein Ziel im Juni zweimal nach oben geschraubt und zuletzt 100 Euro angesetzt. Hier liegt auch Goldman Sachs.

Nordex erholt - Auftrag aus Lettland

Die Aktien von Nordex haben am Dienstag vorbörslich von einem Auftrag aus Lettland profitiert. Rund eine Stunde nach Handelsstart verzeichnen die Papiere einen Anstieg von circa 0,1 Prozent. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein eindrucksvoller Kursgewinn von fast 50 Prozent zu Buche.

Der Windanlagenbauer hatte noch im Juni einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Das Unternehmen liefert 21 Turbinen für den lettischen Windpark Pienava. Mit 147 Megawatt ist es der bisher größte Windenergieprojekt des Landes. Nach der Inbetriebnahme im März 2027 sei Nordex anschließend auch für die Wartung der Anlagen über die folgenden 15 Jahre zuständig, hieß es.

(mit Material von dpa-AFX)