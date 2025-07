EQS-News: Borussia Dortmund und PUMA verlängern ihre Partnerschaft bis 2034

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

Borussia Dortmund und PUMA verlängern ihre Partnerschaft bis 2034



01.07.2025 / 14:59 CET/CEST

Bundesligist Borussia Dortmund und das Sportunternehmen PUMA haben sich auf eine langfristige Verlängerung ihrer Partnerschaft bis mindestens zum 30. Juni 2034 geeinigt.



"Mit der vorzeitigen Verlängerung unserer langfristigen Partnerschaft mit dem BVB zeigen wir, wie wichtig uns der Verein und seine Werte sind", sagte Matthias Bäumer, Chief Commercial Officer bei PUMA. "In jeder Saison inspiriert uns die unglaubliche Fankultur des Vereins, die Leidenschaft der legendären Gelben Wand und die attraktive Spielweise der Mannschaft aufs Neue. Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam deutsche Fußballgeschichte zu schreiben."



"Unsere Partnerschaft mit PUMA hat so gut funktioniert, weil wir beim Fußball dieselbe Einstellung haben und unsere Werte stark übereinstimmen", sagte Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund. "Was wir bisher gemeinsam erreicht haben, wäre mit keinem anderen Partner möglich gewesen und wir freuen uns sehr, diesen Weg auch in den kommenden Saisons fortzusetzen."



Im Rahmen der Vertragsverlängerung wird PUMA weiterhin alle Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften ausrüsten und Replika- und Fanartikel herstellen.



Dortmund, den 1. Juli 2025



