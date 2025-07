EUR/USD - Besonderes Langfristmuster!

Oftmals betonen wir den Charme und den zusätzlichen Erkenntnisgewinn hoher Zeitebenen und langfristiger Chartbetrachtungen. Der 6-Monats-Chart des Währungspaars EUR/USD liefert einen eindrucksvollen Beleg für diese These. So steht hier für das 1. Halbjahr 2025 eine bemerkenswerte Kerze zu Buche. Bei 1,0350 USD ins Jahr gestartet und nahezu auf dem Verlaufshoch (1,1754 USD) das Halbjahr beendet – dadurch entsteht ein massiver „weißer Block“. Gleichzeitig bildet die aktuelle Halbjahreskerze ein bemerkenswertes „bullish engulfing“, da die Körper der letzten fünf(!) Vorgängerkerzen umschlossen werden (siehe Chart). Per Saldo untermauern beiden Kerzenformationen den Ausbruch aus der Schiebezone der letzten zwei Jahre sowie den Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit 2008. Interessanterweise spiegelt sich die Bedeutung des Kursziels aus der Tradingrange von rund 1,20 USD auch in der hohen Zeitebene wider. Seit Einführung der europäischen Einheitswährung hat diese Zielmarke in schöner Regelmäßigkeit immer wieder eine Rolle gespielt. Als Stop-Loss-Level bieten sich indes die Ausbruchsmarken bei gut 1,12 USD an, deren Relevanz zusätzlich durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements bestätigt wird.

EUR/USD (Semiannual)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.