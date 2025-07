Was ist vom DAX® im zweiten Halbjahr zu erwarten? - ntv Zertifikate 27.06.2025

Das erste Halbjahr ist für den #DAX® außergewöhnlich gut gelaufen, aber kann es in der zweiten Jahreshälfte so weitergehen? Was ein Blick in die Vergangenheit verrät und welche #Strategie Anleger daraus ableiten können, darüber spricht Raimund Brichta mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.





