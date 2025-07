Arbeitslosenquote im Euro-Raum steigt im Mai überraschend auf 6,3 Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Arbeitslosenquote im Euro-Raum ist im Mai überraschend gestiegen. Sie legte auf 6,3 Prozent zu, nach 6,2 Prozent im April, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte.

Von Reuters befragte Experten hatten für Mai mit einer Stabilisierung bei 6,2 Prozent gerechnet. Rund 10,830 Millionen Menschen in der Euro-Zone waren ohne Job. Dies waren 54.000 mehr als im April und 168.000 weniger als im Vorjahresmonat.

Am höchsten war die Arbeitslosenquote im Mai erneut in Spanien mit 10,8 Prozent, gefolgt von Finnland mit 9,0 Prozent. Den niedrigsten Wert in der Euro-Zone verzeichnet Malta mit 2,7 Prozent. In Deutschland lag die Quote bei 3,7 Prozent.

EZB-Chefin Christine Lagarde hatte den "starken Arbeitsmarkt" im Euro-Raum jüngst als einen der Faktoren herausgehoben, die zur Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in Zeiten des Handelskonflikts mit den USA beitragen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Rene Wagner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)