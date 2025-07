GNW-News: DitchIt sprengt ikonisches Twitter-Logo

^SAN FRANCISCO, July 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einem spektakulären Coup

hat sich Ditchit - der aufstrebende Online-Marktplatz und OfferUp-Rivale - im Einklang mit der Kultur der Disruption im Silicon Valley eindrucksvoll ins Rampenlicht katapultiert: Das Unternehmen erwarb das originale, 560 Pfund schwere Twitter-Vogel-Logo vom Dach des früheren Twitter-Hauptquartiers in San Francisco - und sprengte es kurzerhand in die Luft. Begleitet wurde die in der Wüste von Nevada gefilmte Aktion von einem 15- köpfigen Produktionsteam, vier Tesla Cybertrucks und einem Hollywood-erprobten Pyrotechniker. Dies war weit mehr als nur ein Spektakel, es war ein klares Statement: Ditchit möchte die veralteten Strukturen der alten Tech-Giganten aufbrechen und einen Marktplatz schaffen, der die Menschen ins Zentrum stellt - nicht die Profite. ?Elon Musk hat Twitter in X umbenannt, um ein Zeichen für freie Meinungsäußerung zu setzen. Wir tun dasselbe - für lokale Marktplätze", so James Deluca, Sprecher von Ditchit. ?Heute dominieren Werbung, Gebühren und undurchsichtige Algorithmen, die Unternehmen gegenüber Einzelpersonen bevorteilen. Ditchit geht einen anderen Weg: kostenlos, werbefrei, und mit dem Ziel, echte Communities und authentische Verkäufer zu stärken." Das 3,6 Meter hohe Logo - unter dem Namen ?Larry" bekannt - wurde Anfang des Jahres für 34.000 US-Dollar ersteigert. Ursprünglich als ikonisches Symbol gekauft, wurde es nun zur Bühne eines disruptiven Neuanfangs. Das Video von der spektakulären Sprengung des Schildes, das jetzt auf YouTube abrufbar ist, fängt einen filmreifen Moment ein, der sofort viral ging. Doch ?Larrys" Geschichte ist damit nicht vorbei. Fragmente des kultigen Logos werden ab sofort über die Ditchit-App in einer verdeckten Auktion versteigert. Der Erlös geht vollständig an das Center for American Entrepreneurship, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung von Innovation und der kommenden Unternehmergeneration. ?Viele Gründer starten ihre Karriere auf lokalen Marktplatz-Plattformen", so Deluca. ?Wir wollen diesen Weg nicht nur durch unsere Plattform, sondern auch durch konkretes Engagement unterstützen." Mit dieser Aktion verabschiedet sich Ditchit nicht nur symbolisch von den alten Big-Tech-Strukturen - das Unternehmen setzt ein klares Zeichen für eine neue Ära lokaler Marktplätze, die auf Transparenz, Zugänglichkeit und Gemeinschaft basiert. Über Ditchit Ditchit ist ein lokal ausgerichteter Marktplatz mit starkem Community-Fokus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Plattformen ist die Nutzung vollkommen kostenlos, ohne Werbung oder Gebühren - wodurch der Kauf und Verkauf einfach und fair bleibt. Gegründet im Jahr 2024, ist die Ditchit-App für iOS und Android verfügbar. Kontakt: James Deluca James.deluca@ditchit.com (mailto:James.deluca@ditchit.com) (415) 867-4226 Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759ddf78-1090-4766-ac39- 921262bb003a Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e55ef90-9f6d-4ca8-b437- 1f96d36c0d1e °