RAG-Stiftung will Beteiligung an Thyssenkrupp-Tochter TKMS prüfen

Die milliardenschwere RAG-Stiftung will bei einem Börsengang der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS einen Einstieg prüfen.

Investitionen in Rüstungsunternehmen schließe die Stiftung grundsätzlich nicht aus, sagte ihr Finanzvorstand Jürgen Rupp am Mittwoch in Essen.

Wir werden uns natürlich, wenn es ernst werden sollte, auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Jürgen Rupp

Als Lehre aus der Vergangenheit zeichne die Stiftung aber nicht mehr sehr große Beteiligungen. Ankerinvestor wolle die Stiftung bei TKMS deshalb nicht werden. Die Stiftung ist bereits mit TK Elevator an einer früheren Abspaltung des Thyssenkrupp-Konzerns beteiligt.

Thyssenkrupp plant die Ausgliederung der Sparte TKMS, um sie an die Börse zu bringen. Der Aufsichtsrat hatte bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst.