EQS-News: PRIMARY HYDROGEN BEGINNT MIT FELDPROBENENTNAHME VON WASSERSTOFF IN DEN ATLANTISCHEN PROVINZEN KANADAS

EQS-News: Primary Hydrogen Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PRIMARY HYDROGEN BEGINNT MIT FELDPROBENENTNAHME VON WASSERSTOFF IN DEN ATLANTISCHEN PROVINZEN KANADAS



08.07.2025 / 09:06 EST/EDT

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Calgary, Alberta – 8. Juli 2025 – Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FRA: 83W0, OTCQB: HNATF) („Primary“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn der Probenentnahme von Wasserstoff in den Projekten Mary’s Harbor und Point Rosie in Labrador bzw. Neufundland (zusammen die „H2-Projekte in den atlantischen Provinzen Kanadas“) bekanntgeben zu dürfen. Die Feldprobenentnahme wird von Eastern Geo Services unter der Leitung von Peter Lauder, Vice President of Exploration, durchgeführt, wobei spezialisierte Methoden zur Probenentnahme angewandt werden, die von INRS entwickelt und getestet wurden, um künstlich erzeugten Wasserstoff zu minimieren. Das Feldprogramm ist die zweite Phase (Phase 2) der mehrphasigen Explorationsstrategie des Unternehmens. Es wird voraussichtlich etwa 8.550 Hektar umfassen und in den nächsten vier Wochen abgeschlossen werden.

„Während wir unsere schrittweise Explorationsstrategie voranbringen, ist die Probenentnahme in Phase 2 entscheidend für die Ermittlung potenzieller Ansammlungen von natürlichem Wasserstoff, die Weiterentwicklung vorrangiger Explorationsziele und die Ausrichtung nachfolgender Explorationsphasen auf die Abgrenzung potenzieller Ressourcen von natürlichem Wasserstoff“, erklärte Peter Lauder, Vice President of Exploration von Primary Hydrogen. „Durch die Nutzung zuverlässiger Methoden und sofortiger Echtzeitanalysen vor Ort erwarten wir eine effiziente Abgrenzung vielversprechender Ziele und eine Steigerung der Effektivität künftiger Explorations- und Evaluierungsaktivitäten.“

Das Explorationsprogramm kombiniert tragbare Gasdetektoren, die eine direkte Messung vor Ort ermöglichen, mit konventionellen geologischen Explorationstechniken, einschließlich Bodenproben, Schürfarbeiten und geologischer Kartierung. Die Beprobung von Bodenluft umfasst die Sammlung und Analyse von Gasen, die in oberflächennahen Bodenporen auftreten, um Anomalien zu erkennen, die auf potenzielle unterirdische Wasserstoffansammlungen hinweisen. Dieser integrierte Ansatz zielt speziell darauf ab, das Vorhandensein von natürlichem Wasserstoff auf Oberflächenebene effizient zu ermitteln und gleichzeitig das geologische Verständnis des Unternehmens von potenziellen Wasserstofferzeugungsquellen, Migrationswegen und Akkumulationszonen zu verbessern.

Die Methoden und Verfahren von Primary Hydrogen zur Probenentnahme wurden in Zusammenarbeit mit INRS entwickelt und nutzen laborgeprüfte Techniken, um einheitliche, zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten und künstlich erzeugten Wasserstoff zu minimieren. Die gesammelten Daten werden direkt in die nachfolgenden Explorationsphasen einfließen und das Vertrauen in die Ermittlung und Bewertung potenzieller Ziele für natürlichen Wasserstoff erhöhen. Nach Abschluss der Phase 2 werden die Ergebnisse analysiert. Das Unternehmen rechnet damit, weitere Aktualisierungen und Einzelheiten zur Verfügung zu stellen, sobald Daten verfügbar sind.

Das Unternehmen freut sich darüber hinaus, die Verlängerung seiner strategischen Marketingvereinbarung (die „Dienstleistungsvereinbarung“) mit Euro Digital Media Ltd. („Euro Digital“) (71-75 Shelton Street, Covent Garden, London GB WC2H 9JQ) bekanntgeben zu dürfen (siehe Pressemitteilung vom 6. Juni 2025).

Gemäß den Bedingungen der Dienstleistungsvereinbarung wird Euro Digital Kampagnen, Anzeigen, Werbetexte und Displays erstellen, detaillierte Keyword-Recherchen durchführen, Remarketing-Kampagnen einrichten und verwalten, Keyword-Optionen optimieren, Online-Werbetreibende und Vermarkter entsprechend den Online-Marketingzielen koordinieren, Landing-Seiten für Anzeigenkampagnen erstellen und allgemein auf das Geschäft des Unternehmens aufmerksam machen.

Das Unternehmen hat die Dienstleistungsvereinbarung gegen eine Gebühr von 400.000 US-Dollar verlängert, einschließlich der Kosten (für die Platzierung) von Anzeigen Dritter. Die Verlängerung der Leistungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrags beginnt zum 8. Juli 2025 und läuft bis zur Ausschöpfung des Marketingbudgets. Euro Digital wird von Harry Kundan geleitet. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Euro Digital als Vergütung für die Marketingdienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt Euro Digital (einschließlich der Unternehmensleitung) zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung keine Wertpapiere des Unternehmens und unterhält eine unabhängige Beziehung zum Unternehmen. Die Verlängerung des Dienstleistungsvertrags unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung natürlicher Wasserstoffvorkommen. Zum Portfolio des Unternehmens mit über 740 Acres in den USA und 230 Quadratkilometer in Kanada gehören die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary’s Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary besitzt außerdem die Arthur Lake-Kupferliegenschaft in British Columbia und verfügt über eine Option, eine Beteiligung von 75 % an einem Wasserstoff-/Seltene Erden-Projekt in British Columbia (bekannt als Wicheeda North) zu erwerben.

——

UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beinhalten u. A. Aussagen in Zusammenhang mit (i) dem Beginn und der vorhergesehenen Fertigstellung des Probenentnahmeprogramms für Wasserstoff der Phase 2 bei den Projekten Mary’s Harbour und Point Rosie („H2-Projekte in den atlantischen Provinzen Kanadas"); (ii) dem erwarteten Umfang der Aktivitäten zur Probenentnahme über ca. 8.550 Hektar; (iii) den von Eastern Geo Services unter der Aufsicht des Vice President of Exploration von Primary Hydrogen angewandten Verfahren und Methoden, wobei in Zusammenarbeit mit dem INRS konzipierte und getestete Verfahren der Probenentnahme zur Minimierung von künstlich erzeugtem Wasserstoff zum Einsatz kommen; (iv) dem Einsatz tragbarer Gasdetektoren neben konventionellen Explorationsverfahren, um Daten in Echtzeit zu gewinnen und geologische Einsichten zu erhalten; (v) der erwarteten Nutzung der erhobenen Daten zur Orientierung für die künftigen Explorationsphasen und geologischen Auswertungen; (vi) der Verlängerung, den Bedingungen, dem erwartetem Zeitrahmen, den Kosten und dem Umfang der verlängerten Dienstleistungsvereinbarung mit Euro Digital; und (vii) der Frage, ob die für die Verlängerung der Dienstleistungsvereinbarung erforderliche Genehmigung von TSX Venture Exchange erteilt wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie „geht davon aus", „erwartet", „zielt darauf ab", „plant“ „wird", „würde“, „könnte“, „beabsichtigt“ oder vergleichbaren Ausdrücken. Diese Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen, einschließlich u.a.: der erfolgreichen Durchführung der Aktivitäten vor Ort gemäß der Planung; der anhaltenden Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen; der Zuverlässigkeit und Effektivität der Probennahmeverfahren und -methoden; dem rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen; günstigen Wetter- und Umweltbedingungen; der korrekten und fristgerechten Bearbeitung sowie Auswertung der erhobenen Daten; der erfolgreichen Umsetzung und Effektivität der Marketingkampagnen von Euro Digital; der Genehmigung der verlängerten Dienstleistungsvereinbarung durch die TSX Venture Exchange; sowie dem Fehlen von unvorhergesehenen operativen Problemen oder sonstigen Hindernissen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen u.a.: unerwartete Verzögerungen oder Probleme bei der Durchführung der Aktivitäten zur Probenentnahme; Ungenauigkeiten oder Inkonsistenzen bei den Ergebnissen der Probenentnahme; Probleme beim Erhalt der erforderlichen Bewilligungen oder Genehmigungen der Regulierungsbehörden; potenzielle logistische oder Umweltprobleme; unvorhergesehene operative Probleme oder Kostenanstiege; durch ungünstige Witterungsbedingungen verursachte Unterbrechungen; mangelndes Investoreninteresse trotz der Bemühungen von Euro Digital; potenzielle Verzögerungen bei oder Verweigerung der Erteilung der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die Dienstleistungsvereinbarung sowie sonstige allgemeine wirtschaftliche, Markt-, regulatorische oder geologische Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil bei www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen und Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Informationen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen letztendlich als richtig erweisen werden. Die Leser sind daher gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

08.07.2025 EST/EDT Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2166956 08.07.2025 EST/EDT