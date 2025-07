IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X wird offizieller Namenssponsor des BK Dukes Basketballteams

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X wird offizieller Namenssponsor des BK Dukes Basketballteams

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 8. Juli 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, hat einen mehrjährigen Vertrag als offizieller Namenssponsor der BK Dukes, einem der besten österreichischen Profibasketballteams, unterzeichnet. Ab sofort wird das Team unter dem Namen BK Karbon-X Dukes antreten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80255/KarbonX-07082025_de_PRcom.001.png

Bild abrufen (klicken Sie hier)

Diese Partnerschaft vereint zwei leistungsstarke Organisationen, die sich für Gemeinschaft, Innovation und Fortschritt einsetzen - auf und abseits des Spielfelds. Frisch nach dem Gewinn des österreichischen Pokaltitels 2024/2025 arbeiten die BK Dukes mit Karbon-X daran, messbare Nachhaltigkeitsinitiativen in die gesamte Organisation zu integrieren. Dies umfasst eine jährliche Emissionsberichterstattung, den Ausgleich aller Scope-1-, -2- und -3-Emissionen der Mannschaft und der Veranstaltungsorte sowie die Erhebung einer Emissionsausgleichsgebühr für jedes verkaufte Ticket, um auch Umweltbelastungen seitens der Fans abzudecken. Zusammen bauen sie ein Führungsmodell auf, das weit über den Spielstand hinaus Wirkung zeigt.

Diese Partnerschaft macht deutlich, wie Klimamaßnahmen aussehen sollten: sichtbar, motivierend und mitreißend, sagte Matt Kauffman, EVP Sports & Entertainment von Karbon-X. Indem wir die Dukes sponsern, zeigen wir, dass eine führende Rolle beim Umweltschutz mutig und wettbewerbsfähig sein kann - fest eingebunden in die moderne Kultur und den Sport.

Die BK Karbon-X Dukes werden ihre Partnerschaft in der bevorstehenden Saison 2025-2026 starten und im gesamten Jahr gemeinsame Initiativen durchführen. Die Partnerschaft baut auf der allgemeineren Strategie von Karbon-X auf, Klimalösungen in die Mainstream-Plattformen in ganz Europa und Nordamerika einzubinden.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ist ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen und Emissionsminderungsmaßnahmen. Das Unternehmen verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Emissionsgutschriften - von der Entwicklung von Projekten über die Quantifizierung von Emissionen und die Validierung durch Dritte bis zur Ausgabe von Gutschriften und dem Vertrieb auf dem Markt.

Karbon-X ist in mehreren Regionen und Sektoren tätig und unterstützt sowohl vorgeschriebene als auch freiwillige Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emissionen. Seine Leistungen umfassen die Analyse von Emissionsdaten, die Ausrichtung an Vorschriften, die Vermarktung von Gutschriften und die digitale Infrastruktur für die Nachverfolgung und Berichterstattung.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit von Karbon-X stehen Transparenz und eine für alle Parteien vorteilhafte Zusammenarbeit; dabei wird die Einhaltung anerkannter internationaler Standards und akkreditierter Prüfstellen sichergestellt.

Über die BK Dukes

Die BK Dukes sind ein führender österreichischer Basketballverein mit Sitz in Klosterneuburg, Österreich. Der für seine Wettkampftradition und seine starke Fangemeinde bekannte Verein strebt nach sportlichen Spitzenleistungen und setzt sich für positive Veränderungen in der Region ein.

Mediensprecherin

Emma Caputo

VP Marketing, Karbon-X

ec@karbon-x.com

+1 (403) 852-5887

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80255

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80255&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US19179P1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.