Schwarz-rote Koalition vertagt Wahl von Verfassungsrichtern

Berlin (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition hat die geplante Richter-Wahl zum Bundesverfassungsgericht im Bundestag verschoben.

Nach erheblichen Bedenken der CDU/CSU-Fraktion gegen die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf hatte die Union am Freitag zunächst vorgeschlagen, diese eine Wahl von insgesamt drei geplanten Wahlen zu verschieben. Nach Beratungen der SPD-Fraktion einigte sich die Regierungskoalition dann darauf, alle drei Abstimmungen zu vertagen. Auch die Grünen und die Linke stimmten dem zu. Die AfD lehnte die Verschiebung ab. Es war zunächst unklar, wann die Walen nachgeholt werden sollen.

Eigentlich waren für Freitag drei Abstimmungen über drei vakant werdende Richterstellen in Karlsruhe geplant. Die Unionsfraktion hatte den Arbeitsrichter Günter Spinner nominiert, die SPD die Professorinnen Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold. Dabei sollte im Parlament zunächst über Spinner, dann über die SPD-Kandidatinnen abgestimmt werden.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, warf der Union im Bundestag vor, von den gemeinsamen Absprachen abgerückt zu sein. Noch am Montag habe es im Richterwahlausschuss eine Mehrheit für die drei Kandidaten gegeben. "Ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen", sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Grünen-Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann kritisierte Unions-Fraktionschef Jens Spahn scharf, weil er auch bei den Grünen für die Zustimmung für die drei Kandidaten geworben, dann aber keine Mehrheit bei sich organisiert habe. "Die Verantwortung dafür tragen in allererster Linie Sie, Jens Spahn, und auch Sie, Herr Merz", fügte sie in Richtung Bundeskanzler Friedrich Merz hinzu. Der CDU-Chef hatte noch am Donnerstag angekündigt, er werde sich um eine Lösung bemühen.

Die Union brachte am Freitagmorgen plötzlich Bedenken wegen angeblicher Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf vor. Diese Vorwürfe müssten zunächst aufgeklärt werden, weil eine Verfassungsrichterin über alle Zweifel erhaben sein müsse, hieß es. SPD, Linke und Grüne warfen CDU und CSU daraufhin vor, sich von rechten Medienplattformen treiben zu lassen und damit eine angesehene Juristin bewusst zu diskreditieren.

Hintergrund des Unionsvorgehens ist vor allem, dass sich in den vergangenen Tagen zeigte, dass es in der Union erhebliche Vorbehalte gegen Brosius-Gersdorf gab. Das war nach Teilnehmerangaben auch in der Sondersitzung der Unionsfraktion am Freitagmorgen so. Brosius-Gersdorf steht etwa für eine liberale Politik bei Schwangerschaftsabbrüchen. Deshalb hatten Merz und Spahn die Sozialdemokraten am Vormittag gewarnt, dass sie nicht mehr garantieren könnten, ob die nötige Zweidrittelmehrheit bei der Abstimmung über die SPD-Nominierungen stehe. Das Büro von Brosius-Gersdorf war für eine Stellungnahme zu den Plagiatsvorwürfen zunächst nicht zu erreichen.

Normalerweise gelten die Richterwahlen als weitgehend unstrittig. Koalitionspartner akzeptieren die gegenseitig vorgeschlagenen Kandidaten. Diesmal gab es noch eine weitere Schwierigkeit. Denn Union, SPD und Grüne alleine haben keine nötige Zweidrittelmehrheit im neuen Bundestag mehr. Weil die Union sich weigerte, Absprachen mit den Linken zu treffen, drohte auch, dass der Unions-Kandidat Spinner in der geheimen Wahl nur mit Stimmen der AfD gewählt worden wäre.

