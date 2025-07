HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 30. Juni 2025



18.07.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Quartalsergebnis geprägt durch negative Währungsentwicklungen

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs 2025/2026 verzeichnete das Portfolio von HBM Healthcare Investments in Investitionswährung einen Wertzuwachs von 0.5 Prozent. Die starke Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den Investitionswährungen (USD -10.3 %, CNY -9.2 %, INR -10.7 %, EUR -2.3 %) reduzierte die Performance in der Berichtswährung jedoch um 8.9 Prozent. Insgesamt verringerte sich der innere Wert je Aktie (NAV) um 8.4 Prozent, was zu einem Quartalsverlust von CHF 140 Millionen führte. Der Aktienkurs gab um 5.5 Prozent nach.

Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen

Die börsenkotierten Unternehmen verloren nach negativen Währungsentwicklungen von CHF 83 Millionen insgesamt CHF 79 Millionen an Wert. Operativ entwickelten sich viele Unternehmen positiv und veröffentlichten wichtige Studienergebnisse:

Merus startete nach erfolgreichen Daten aus der Phase-II mit Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab (Keytruda®) als Erstlinientherapie bei Kopf-Hals-Tumoren sofort eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie. Erste Ergebnisse werden 2026 erwartet.

ArriVent BioPharma ist mit je einer laufenden und einer geplanten zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zu Firmonertinib auf Kurs.

Mineralys Therapeutics erzielte konsistent positive Ergebnisse über mehrere Patientengruppen hinweg und unterstreicht damit das Potenzial seines Wirkstoffs Lorundrostat als neuartige Therapie bei Bluthochdruck.

Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen

Die privaten Unternehmen verzeichneten auf Basis der Investitionswährungen ein positives Quartalsergebnis. Nach ungünstigen Fremdwährungseffekten von CHF 40 Millionen resultierte eine Wertminderung von insgesamt CHF 33 Millionen.

Aus der im Berichtsquartal abgeschlossenen Übernahme des Spin-off von Dren Bio resultierte ein Mittelzufluss von USD 44 Millionen. Werden die vereinbarten Meilensteine erreicht, erhält HBM Healthcare nochmals bis zu USD 114 Millionen.

Die weiterhin starke operative Entwicklung von Swixx BioPharma und Swixx Healthcare ermöglichte eine erneute Aufwertung um insgesamt CHF 11 Millionen.

Odyssey Therapeutics führte eine Finanzierungsrunde zu einem niedrigeren Unternehmenswert durch. Dadurch reduzierte sich der Bilanzwert der HBM-Beteiligung um CHF 10 Millionen.

Der Bilanzwert der Fonds reduzierte sich nach ungünstigen Fremdwährungsentwicklungen in Höhe von CHF 18 Millionen um insgesamt CHF 15 Millionen.

Vermögensallokation und Währungsprofil

Im Berichtsquartal wurden keine Neuinvestitionen getätigt. CHF 7 Millionen wurden als Folgefinanzierungen in bestehende Portfoliounternehmen investiert. Dadurch hat sich die Vermögensallokation im Vergleich zum Beginn des Geschäftsjahrs kaum verändert: Private Unternehmen machen 33 Prozent des Gesamtvermögens aus. Die kotierten Unternehmen umfassen 48 Prozent. Mehr als die Hälfte davon sind ehemals private Unternehmen (26 Prozent). Der Anteil der Fonds beträgt 10 Prozent, der Anteil flüssiger Mittel 5 Prozent und die übrigen Vermögenswerte umfassen 4 Prozent.

Aufgrund des Währungsprofils des Portfolios – 53 Prozent in US-Dollar, 17 Prozent in Euro, 12 Prozent in Renminbi, 8 Prozent in indischen Rupien und je 2 Prozent in Hongkong-Dollar und schwedischen Kronen – bleibt HBM Healthcare Investments gegenüber Währungsschwankungen exponiert.

Ausblick

Die Unsicherheiten im Marktumfeld werden voraussichtlich anhalten: Geopolitische Spannungen, Handelszölle, Diskussionen über die Regulierung von Arzneimittelpreisen und Währungsschwankungen dürften damit auch zukünftig die Marktstimmung beeinflussen und zu erhöhter Volatilität beitragen.

Trotz dieses herausfordernden Umfelds rechnet HBM Healthcare mit positiven Impulsen aus dem Portfolio. Bei den privaten Unternehmen wird mit weiteren operativen Fortschritten, dem Erreichen klinischer Meilensteine sowie der Umsetzung strategischer Transaktionen gerechnet. Die Transaktionsdynamik dürfte nach einem verhaltenen ersten Halbjahr im weiteren Jahresverlauf zunehmen. Bei den börsenkotierten Unternehmen erwartet HBM Healthcare im Laufe des Geschäftsjahres mehrere relevante Studienergebnisse sowie bedeutende Zulassungsentscheidungen. Nähere Informationen dazu sind in der Investorenpräsentation auf der Webseite von HBM Healthcare Investments zu finden. HBM Healthcare Investments bleibt diszipliniert und fokussiert sich auf selektive Engagements mit nachhaltigem Wertpotenzial.

Der Quartalsbericht Juni 2025 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2171466 18.07.2025 CET/CEST