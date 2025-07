Evotec senkt Umsatzprognose für 2025 - Aktie gibt deutlich nach

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec blickt nach dem ersten Halbjahr vorsichtiger auf 2025. Im laufenden Jahr werde nun mit einem Umsatz von 760 Millionen bis 800 Millionen Euro gerechnet, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg überraschend mit. Das Management begründete die gesenkte Prognose vor allem mit einem geänderten Produktmix. Bislang hatte Evotec 840 bis 880 Millionen Euro in Aussicht gestellt, nach 797 Millionen Euro im Jahr zuvor.

An der Börse kam die Nachricht nicht gut an. Die Papiere des Wirkstoffforschers sackten um mehr als 13 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit vier Wochen. Damit summiert sich Kursverlust seit dem Jahreswechsel auf gut ein Fünftel.

Während die Erlöse in den ersten sechs Monaten hinter den Erwartungen geblieben seien, hätte sich das operative Ergebnis wie vorhergesehen entwickelt, hieß es weiter. Daher geht das Unternehmen weiterhin davon aus, dass sich der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im laufenden Jahr auf 30 bis 50 Millionen Euro verbessern wird. Auch zukünftig wollen die Hamburger weitere Maßnahmen ergreifen, um profitabler zu wachsen./mne/nas