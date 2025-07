Japans Handelsdeal beflügelt Dax - Autoaktien gefragt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das zwischen den USA und Japan geschlossene Handelsabkommen hat die Aktienanleger am Mittwoch optimistisch gestimmt.

Gestützt auf festere Auto-Aktien legte der Dax am Morgen ein Prozent auf 24.267 Punkte zu. "Die Anleger in Frankfurt hoffen nun darauf, dass Japans Deal eine Art Blaupause für ein Abkommen mit der Europäischen Union sein kann", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. US-Präsident Donald Trump verkündete in der Nacht, die USA und Japan hätten eine Vereinbarung getroffen, die einen Zoll von 15 Prozent auf US-Importe aus dem asiatischen Land vorsieht. Der angedrohte Zollbetrag lag bei 25 Prozent. Positiv hervorzuheben seien die dadurch auch gesenkten Sektor-Zölle gegen japanische Autos, betonte Stanzl. "Das ist ein zentrales Anliegen der EU." Bei Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union werden am Mittwoch EU-Vertreter zu Gesprächen in den USA erwartet.

Anleger griffen vor allem bei Aktien der exportabhängigen Autohersteller zu. Am japanischen Aktienmarkt hoben Papiere von Toyota um knapp 15 Prozent ab. Im Dax lagen Porsche, Mercedes-Benz. BMW und VW mit Aufschlägen von vier bis acht Prozent vorne.

Bei den Quartalszahlen von SAP fanden die Anleger hingegen ein Haar in der Suppe. Der Software-Konzern meldete am Dienstagabend nach Handelsschluss ein anhaltendes Wachstum des Cloud-Geschäfts, verzichtete aber auf die von einigen Anlegern erhoffte Anhebung des Gewinnziels für das Gesamtjahr. Die Papiere rutschten um 3,5 Prozent ab. Im Chipsektor trübten mit Enttäuschung aufgenommene Zahlen des US-Konzerns Texas Instruments die Stimmung. Aktien von Infineon gaben rund zwei Prozent nach.

