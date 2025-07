Unsichere Aussichten? Express-Zertifikate mit Memory-Mechanismus und Airbag können weiterhelfen

2025 ist kein Jahr für Schwarz-Weiß-Entscheidungen am Kapitalmarkt – zu komplex sind die makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen. Gerade deshalb sind Anlageinstrumente gefragt, die mit Szenarien zwischen Optimismus und Pessimismus umgehen können. Memory Express Airbag Zertifikate sind genau dafür konzipiert. Sie kombinieren Renditechancen mit Teilschutz, ohne dass Anlegerinnen und Anleger auf eine bestimmte Marktbewegung setzen müssen.

An den Kapitalmärkten herrscht derzeit eine angespannte Stimmung. Auf der einen Seite sorgt die unberechenbare Zollpolitik von Donald Trump für Verunsicherung und die teils hohen Bewertungen insbesondere im Technologiesektor lassen viele Anlegerinnen und Anleger mit neuen Investments zögern. Auf der anderen Seite präsentiert sich die US-Wirtschaft weiterhin robust und in Europa nähren die angekündigten fiskalpolitischen Impulse die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung und steigende Aktienkurse – Chancen, die man ungern verpassen möchte.

In diesem Spannungsfeld sind Memory Express Airbag Zertifikate besonders interessant, weil sie auch dann Ertragschancen bieten, wenn sich der Markt nicht klar in eine Richtung bewegt. Sie ermöglichen regelmäßige Ertragszahlungen selbst bei moderaten Kursrückgängen und bieten durch die Airbag-Komponente einen Teilschutz gegen Verluste am Laufzeitende. Damit erlauben sie einen Einstieg in den Markt bei begrenztem Risiko – ideal für Anlegerinnen und Anleger, die bei aller Vorsicht nicht komplett an der Seitenlinie verharren wollen.

Interessante Basiswerte in Zeichnung

onemarkets by UniCredit bietet derzeit mehrere Memory Express Airbag Zertifikate zur Zeichnung an, die sich auf breit gestreute Indizes wie den EURO STOXX 50® oder auf ausgewählte Bluechips beziehen.

Im Technologiesektor sind unter anderem Produkte auf ASML und Nvidia verfügbar. ASML ist der weltweit führende Hersteller von Lithografiesystemen für die Halbleiterindustrie und nimmt eine Schlüsselposition in der Branche ein. Mithilfe seiner EUV-Technologie (Extrem-Ultraviolett-Lithografie) ermöglicht ASML die Produktion modernster Hochleistungschips. Trotz eines Rekordquartals hatte das Unternehmen zuletzt mit vorsichtigen Aussagen zum zweiten Halbjahr aufhorchen lassen. Vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten und geopolitischer Risiken äußerte sich der Vorstand äußerst skeptisch.

Wie kein anderes Unternehmen steht Nvidia für den KI-Boom der vergangenen Jahre. Als führender Anbieter von Hochleistungs-Grafikprozessoren liefert das Unternehmen die zentrale Hardware für Anwendungen in künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und autonomem Fahren. Nach mehreren Jahren mit rasantem Wachstum und einer Vervielfachung des Aktienkurses ist die Bewertung mittlerweile ambitioniert, was die Erwartungen an künftige Ergebnisse deutlich erhöht. Zudem könnte die unsichere US-Handelspolitik, insbesondere gegenüber China, belastend wirken. Zuletzt haben allerdings positive Nachrichten in dieser Causa für Entspannung gesorgt.

Aber auch aus Deutschland hat onemarkets by UniCredit derzeit einige interessante Einzeltitel im Angebot. Aktuell befinden sich Memory Express Airbag Zertifikate auf BASF, Deutsche Bank, Renk und Siemens Energy in der Zeichnung.

BASF könnte von einer möglichen Konjunkturerholung und sinkenden Energiepreisen profitieren. Das größte Chemieunternehmen der Welt steht jedoch zugleich unter Druck durch die verhaltene Industrieproduktion in Europa, hohe Standortkosten und politische Unsicherheiten, insbesondere mit Blick auf das US-Geschäft und einen schwächelnden US-Dollar. Während die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren vom gestiegenen Zinsumfeld profitieren konnte, zählen Renk und Siemens Energy zu den möglichen Gewinnern der milliardenschweren Investitionen in Rüstung und Infrastruktur. Allerdings haben alle drei Aktien bereits eine starke Kursentwicklung hinter sich – was das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Gerade in solchen Fällen können strukturierte Produkte, wie eben Memory Express Airbag Zertifikate, eine Alternative zur Direktanlage sein.

Was macht Memory Express Airbag Zertifikate besonders?

Attraktive Seitwärtsrendite: Diese Zertifikate bieten die Chance auf eine regelmäßige Ertragszahlung, selbst wenn sich der Kurs des Basiswerts seitwärts oder leicht negativ entwickelt. In einem unsicheren Marktumfeld sind Memory Express Airbag Zertifikate daher eine interessante Alternative zu Direktinvestments. Nachholfunktion durch Memory-Mechanismus: Sollte der Basiswert während der Laufzeit einmal stärker fallen und die Ertragszahlung ausbleiben, kann diese in an den darauffolgenden Ertragszahlungstagen nachgeholt werden, sobald sich der Basiswert wieder erholt hat und die Voraussetzungen für die Ertragszahlungen vorliegen. Vorzeitige Rückzahlung: Bei positiver Kursentwicklung des Basiswertes kann das Zertifikat vorzeitig zurückbezahlt werden – mitunter schon nach einem Jahr. Das bedeutet: Anleger:innen erhalten den Berechnungsbetrag plus Ertrag früher zurück. Allerdings entsteht dadurch ein Wiederanlagerisiko. Das vorzeitig zurückgezahlte Kapital kann womöglich nur zu ungünstigeren Konditionen neu investiert werden. Laufzeitende: Airbag-Mechanismus greift: Sollte das Wertpapier nicht vorzeitig zurückbezahlt werden, so sorgt der sogenannte Airbag-Mechanismus dafür, dass Verluste des Basiswertes am Laufzeitende abgemildert werden. Selbst wenn der Basiswert unter die Barriere fallen sollte, würden die Verluste geringer ausfallen als beim Basiswert.

Basiswert ISIN Rückzahlungstermin Letzter Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) DE000HV4YVR7* 19.08.2030 19.08.2030 Ertrag: EUR 32,– pro Beobachtungstag

Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen:

100 % (1), 95 % (2), 90 % (3), 85 % (4)**

Barriere: 70 %** ASML Holding N.V. DE000HV4YVU1* 16.08.2030 16.08.2030 Ertrag: EUR 68,– pro Beobachtungstag

Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen:

100 % (1), 95 % (2), 90 % (3), 85 % (4)**

Barriere: 60 %** Nvidia Corp. (Quanto) DE000HV4YVS5* 19.08.2030 19.08.2030 Ertrag: EUR 86,– pro Beobachtungstag

Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen:

100 % (1), 95 % (2), 90 % (3), 85 % (4)**

Barriere: 70 %** BASF SE DE000HV4YVK2* 16.08.2030 16.08.2030 Ertrag: EUR 60,50 pro Beobachtungstag

Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen:

100 % (1), 95 % (2), 90 % (3), 85 % (4)**

Barriere: 65 %** Deutsche Bank AG DE000HV4YVN6* 19.08.2030 19.08.2030 Ertrag: EUR 89,– pro Beobachtungstag

Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen:

100 % (1), 95 % (2), 90 % (3), 85 % (4)**

Barriere: 70 %** RENK Group AG DE000HV4YVQ9* 19.08.2030 19.08.2030 Ertrag: EUR 109,– pro Beobachtungstag

Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen:

100 % (1), 95 % (2), 90 % (3), 80 % (4)**

Barriere: 55 %** Siemens Energy AG DE000HV4YVP1* 19.08.2030 19.08.2030 Ertrag: EUR 93,– pro Beobachtungstag

Rückzahlungslevel an den Beobachtungstagen:

100 % (1), 95 % (2), 90 % (3), 85 % (4)**

Barriere: 65 %** * Produkt in Zeichnung

** Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.

Die Funktionsweise finden Sie hier.

Alle genannten Produkte sind Schuldverschreibungen der UniCredit Bank GmbH.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit,

kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 25.07.2025. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Bildnachweis: