OTS: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG / Best Place Finanz wächst im ersten ...

Best Place Finanz wächst im ersten Halbjahr 2025 und stärkt strategisch Position als Finanzierungspartner (FOTO) Berlin (ots) - Die Best Place Finanz, Finanzierungspartner für Firmen- und Privatkunden innerhalb der Best Place Gruppe, verzeichnet ein starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025. Im Zuge der erfolgreichen Expansion der gesamten Unternehmensgruppe in den deutschen Metropolen Frankfurt am Main und München zieht auch die Finanzierungsplattform organisch nach. Ziel ist es, sowohl im Privatkundengeschäft als auch im Bereich der Projekt- und Investorenfinanzierung innovative Strukturen zu schaffen und sich noch breiter aufzustellen. Ein sichtbares Zeichen dieser Entwicklung ist der Personalzuwachs auf gleich mehreren Ebenen. Im Privatkundenbereich konnte ein dualer Student nach erfolgreichem Abschluss seines Bachelors an der Berliner Beuth Hochschule für Technik in eine Festanstellung übernommen werden. Dies unterstreicht das Engagement der Best Place Finanz in der Nachwuchsförderung und langfristigen Personalentwicklung. "Wir setzen bewusst auf kontinuierlichen Wissenstransfer und binden junge Talente aktiv in unsere Entwicklung ein. Die interne Ausbildung von Fachkräften ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Dabei durchlaufen die Studenten alle Abteilungen der Unternehmensgruppe", so Nikolai Dombrowski, Geschäftsführer der Best Place Gruppe. Noch bedeutender ist der personelle Zuwachs im Investorengeschäft: Mit Svitlana Sidoruk wird eine erfahrene und hervorragend vernetzte Finanzexpertin Teil des Teams. Die mehrjährige Zusammenarbeit in der gewerblichen Immobilienfinanzierung der Berliner Sparkasse sowie ihre anschließende Professionalisierung bei der digitalen Immobilien-Investmentplattform Zinsbaustein machen sie zu einer idealen Verstärkung. Ihr tiefes Verständnis für Investorenbedarfe, ihre Fähigkeit zur schnellen Strukturierung komplexer Finanzierungen und ihr Netzwerk im institutionellen Umfeld bieten erhebliche Potenziale für den weiteren Ausbau dieses Geschäftsbereichs. "Die Rahmenbedingungen im Finanzierungsgeschäft bleiben weiterhin anspruchsvoll. Umso wichtiger ist es, unser Team mit Persönlichkeiten zu erweitern, die sowohl Marktkenntnis als auch Netzwerkstärke mitbringen. Das trifft auf Svitlana Sidoruk in hohem Maße zu", so Fabian Bechem, Geschäftsführer der Best Place Finanz. Parallel dazu bereitet Fabian Bechem die Einführung eines Advisory Boards vor. Dieses soll zukünftig als strategischer Impulsgeber wirken und den internen Austausch ebenso stärken wie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Partnerschaften. Für dieses Gremium konnte Marc-Benjamin Simon gewonnen werden - ein langjährig erfahrener Banker mit Stationen bei der Nord/LB, pbb Deutsche Pfandbriefbank und Areal Bank sowie Erfahrungen auf der Investorenseite, u. a. als Head of Finance bei Aroundtown. Simon bringt ein tiefes Verständnis für komplexe Immobilienfinanzierungen im In- und Ausland mit und verfügt über ein breites Netzwerk in der Finanzbranche. "Mit der Einführung eines Advisory Boards wollen wir die strukturelle Weiterentwicklung der Best Place Finanz aktiv vorantreiben. Die Zusammenarbeit mit Marc-Benjamin Simon ist dafür ein wichtiger Baustein. Sein Know-how und seine Erfahrung werden uns dabei helfen, unsere Marktposition weiter zu stärken, den Fokus zu schärfen und auch neue Felder zu erschließen", so Bechem. Im Kontext der fortwährenden Standorterweiterungen der Best Place Gruppe, nächster geplanter Immobilienmarkt ist Hamburg und Norddeutschland, trägt die Neuausrichtung der Finanzierungsplattform wesentlich zur Gesamtstrategie bei. Mit dem klaren Fokus auf Qualität, Schnelligkeit und Strukturierungskompetenz will sich die Best Place Finanz als leistungsfähiger Finanzierungspartner für Bauträger, Investoren und private Immobilienkunden nachhaltig auf dem deutschen Markt positionieren. Über die Best Place Finanz Die Best Place Finanz ist der Finanzierungspartner der Best Place Gruppe und spezialisiert auf strukturierte Immobilienfinanzierungen. Mit einem starken Netzwerk, hoher Umsetzungsgeschwindigkeit und fundiertem Marktverständnis begleitet sie Bauträger, Investoren und private Kunden bei anspruchsvollen Finanzierungsprojekten in ganz Deutschland. Pressekontakt: Best Place Finanz GmbH Frau Svitlana Sidoruk Unter den Linden 39 10711 Berlin Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158467/6086912 OTS: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG