APA ots news: Dominik Gmasz übernimmt Presseagenden für OeNB-Gouverneur...

APA ots news: Dominik Gmasz übernimmt Presseagenden für OeNB-Gouverneur Martin Kocher

Wien (APA-ots) - Mit dem Amtsantritt von Martin Kocher als Gouverneur der  
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am 1. September 2025 übernimmt 
Dominik Gmasz die Rolle des Pressesprechers und ist damit erste 
Anlaufstelle für mediale Anfragen an den Gouverneur. 

"Effektive Kommunikation ist für eine Institution wie die OeNB 
von zentraler Bedeutung. Ein eingespieltes Team ist daher ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Mit Dominik Gmasz habe ich einen 
zuverlässigen Pressesprecher, mit dem ich seit über drei Jahren 
vertrauensvoll zusammenarbeiten darf. Gemeinsam mit dem versierten 
Kommunikationsteam der OeNB unter der Leitung von Marlies Schroeder 
sind wir für die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt", so Kocher. 

Dominik Gmasz (28) bringt umfassende Erfahrung in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit mit. Der gebürtige Burgenländer wechselte 2022 
vom VP-Parlamentsklub ins Bundesministerium für Arbeit und 
Wirtschaft, wo er zuletzt als Kommunikationsleiter im Kabinett von 
Martin Kocher sämtliche Presseangelegenheiten verantwortete. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 
    
   Oesterreichische Nationalbank 
   Dominik Gmasz 
   Sprecher des Gouverneurs 
   Telefon: +43-1-404 20-6902 
   E-Mail: dominik.gmasz@oenb.at 
   Website: www.oenb.at 

