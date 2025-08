EQS-News: Stabilus SE: Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2025 geprägt von herausforderndem Marktumfeld und Währungseffekten

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Stabilus SE: Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2025 geprägt von herausforderndem Marktumfeld und Währungseffekten

Umsatz bei 316,0 Mio. € in Q3 GJ2025 (Q3 GJ2024: 350,7 Mio. €), 4,6%-Punkte des Rückgangs um 9,9% gehen auf Währungseffekte zurück

Bereinigtes EBIT[1] in Q3 GJ2025 bei 33,1 Mio.€ nach 43,1 Mio. € in Q3 GJ2024, was einer bereinigten EBIT-Marge von 10,5% in Q3 GJ2025 entspricht

Q3-Ergebnis bei 10,1 Mio. € (Q3 GJ2024: 24,3 Mio. €) und bereinigter FCF[1] bei 33,3 Mio. € (Q3 GJ2024: 37,9 Mio. €)

Erweiterter Kreditvertrag mit zusätzlicher Kreditlinie in Höhe von 150 Mio. € mit Laufzeit bis 2029 adressiert frühzeitig die Fälligkeiten des kommenden Geschäftsjahres und gewährt Stabilus mehr Flexibilität durch vorübergehend höheren zulässigen Nettoverschuldungsgrad

Stabilus konkretisiert seine Prognose an den unteren Rand der jeweiligen Spanne und erwartet für GJ2025 einen Umsatz von ca. 1,3 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge von ca. 11% und einen bereinigten FCF[1] von ca. 105 Mio. €

Koblenz, 4. August 2025 – Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute ihre Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 (endete 30. Juni 2025) veröffentlicht. Das Unternehmen sieht sich mit einem Marktumfeld konfrontiert, das von hoher Unsicherheit und damit verbundenen Nachfragerückgängen geprägt ist. Die Geschäftsentwicklung war daher schwächer als im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Der Konzernumsatz sank im dritten Quartal GJ2025 um 9,9% auf 316,0 Mio. € (Q3 GJ2024: 350,7 Mio. €). Neben einem organischen Rückgang des Umsatzwachstums um 5,3% fallen hierbei auch erhebliche Währungseffekte in Höhe von 4,6%-Punkten, insbesondere aufgrund der Schwäche des US-Dollars, ins Gewicht.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Trotz des herausfordernden Marktumfeldes bleiben wir dank unserer Effizienzmaßnahmen auf Kurs und richten unseren Fokus konsequent auf Profitabilität – insbesondere auf EBIT-Marge und Free Cashflow. Auch wenn wir uns bei Stabilus mittel- und langfristig gut aufgestellt sehen, können wir uns der aktuell herausfordernden allgemeinen Marktlage nicht entziehen. Während die direkten Effekte der Zölle in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen werden, kristallisiert sich heraus, dass die indirekten Auswirkungen erheblich sind. Preisanpassungen in der Lieferkette, eingeschränkte Planbarkeit und die damit verbundene allgemeine Unsicherheit haben eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung bei unseren Industriekunden zur Folge. Auch im Automotive-Geschäft spüren wir eine Zurückhaltung, insbesondere in Americas. Die Auswirkung dieses Nachfragerückgangs verstärkt sich zusätzlich durch ungünstige Wechselkurse. Angesichts dieser Gesamtentwicklung intensivieren wir unsere Maßnahmen zur Kostensenkung.“

EMEA stabil, Umsatzrückgänge in Americas und APAC

In der Region EMEA lag der Umsatz in Q3 GJ2025 bei 140,0 Mio. € gegenüber 140,9 Mio. € im Q3 GJ2024 (-0,6%). In der Region Americas sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12,8% auf 116,7 Mio. € (Q3 GJ2024: 133,9 Mio. €). Bereinigt um Währungseffekte ergibt sich ein Rückgang um 3,9%. In der Region Asien-Pazifik verzeichnete das Unternehmen einen um 21,9% geringeren Umsatz als im Vorjahresquartal in Höhe von 59,3 Mio. € (Q3 GJ2024: 75,9 Mio. €). Währungseffekte trugen 4,9%-Punkte zu diesem Rückgang bei. Sowohl in Americas als auch in Asien-Pazifik entwickelten sich das Automotive- wie auch das Industrial-Geschäft rückläufig, während in EMEA zumindest die Geschäftseinheiten Automotive Powerise und Industrial Components Umsatzzuwächse verbuchen konnten.

Zusätzlicher Handlungsspielraum durch erweiterten Kreditvertrag

Der bestehende syndizierte Kreditvertrag wurde zum 31. Juli 2025 um eine neue zusätzliche Kreditlinie in Höhe von 150 Mio. € mit einer Laufzeit bis Juni 2029 erweitert, die zur Ablösung einer im März 2026 fälligen Tranche des Schuldscheindarlehens vorgesehen ist und somit frühzeitig die Fälligkeiten des kommenden Geschäftsjahres adressiert. Zudem wurde der Covenant-Spielraum vergrößert, indem der in den nächsten Quartalen maximal zulässige Nettoverschuldungsgrad vorübergehend angehoben wurde. Auch wenn die Erweiterung des Kreditvertrages im aktuell herausfordernden Marktumfeld Sicherheit und Flexibilität schafft, hat die Reduzierung der Nettoverschuldung weiterhin eine hohe Priorität bei Stabilus.

Bereinigte EBIT-Marge von 10,5% im dritten Quartal

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) verringerte sich in Q3 GJ2025 um 23,2% auf 33,1 Mio. € (Q3 GJ2024: 43,1 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge[1] von 10,5% (Q3 GJ2024: 12,3%).

Im Q3 GJ2025 lag der Gewinn mit 10,1 Mio. € unter dem Wert des Vorjahresquartals (Q3 GJ2024: 24,3 Mio. €). Der bereinigte FCF[1] betrug 33,3 Mio. € (Q3 GJ2024: 37,9 Mio. €).

Konkretisierte Prognose für Geschäftsjahr 2025

Vor dem Hintergrund eines international herausfordernden Marktumfelds konkretisiert Stabilus seine Prognose an den unteren Rand der jeweiligen Spanne und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von ca. 1,3 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge von ca. 11% und einen bereinigten FCF[1] von ca. 105 Mio. €. Zuvor war das Unternehmen von einem Umsatz von 1,3 Mrd. € bis 1,45 Mrd. €, einer bereinigten EBIT[1]-Marge von 11% bis 13% und einem bereinigten FCF[1] von 90 Mio. € bis 140 Mio. € ausgegangen.

Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung.

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl bereinigtes EBIT und bereinigter FCF in der Quartalsmitteilung 9M GJ2025, Seite 21 ff. und 25 ff. auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

