Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 04. August 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der mobilezone Gruppe in Form einer Videokonferenz ein.

Wann: Freitag, 15. August 2025, um 9.15 Uhr

Dauer: Rund 30 Minuten

Teilnehmer:

Pascal Boll, Director MVNO & Investor Relations

Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats

Andreas Fecker, CFO

Wilke Stroman, CEO Deutschland

Roger Wassmer, CEO Schweiz

Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldelink.

Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor dem Start der Präsentation ein.

Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in deutscher und englischer Sprache wird zum Download bereitstehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung.

Der Bericht zu den Halbjahreszahlen 2025 der mobilezone Gruppe steht Ihnen ab dem 15. August 2025, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse

mobilezone holding ag

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

