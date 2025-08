EQS-News: ZEAL setzt Erfolgskurs im ersten Halbjahr 2025 fort: Wachstum bei Kundenbasis und Profitabilität

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

ZEAL setzt Erfolgskurs im ersten Halbjahr 2025 fort: Wachstum bei Kundenbasis und Profitabilität



06.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Umsatzerlöse wachsen um 32 Prozent auf € 101,5 Millionen

EBITDA steigt um 76 Prozent auf € 35,4 Millionen

Anzahl monatlich aktiver Kund:innen im Lotterie-Bereich wächst um 12 Prozent auf 1.515 Tausend

Bruttomarge aus Lotterien verbessert sich auf 17,3 Prozent

Hamburg, 06. August 2025. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat im ersten Halbjahr 2025 ein substanzielles und nachhaltiges Wachstum der wichtigsten Kennzahlen verzeichnet. So stiegen die Umsatzerlöse des Konzerns in den ersten sechs Monaten des Jahres um 32 Prozent auf € 101,5 Millionen (2024: € 76,8 Millionen). Das EBITDA erhöhte sich um 76 Prozent auf € 35,4 Millionen (2024: € 20,1 Millionen).

„Wir haben im ersten Halbjahr 2025 erneut starke Ergebnisse erzielt. Der stetige Wachstumskurs von ZEAL beweist, dass unser Geschäftsmodell in einem hohen Maße sowie auf lange Sicht robust und skalierbar ist", kommentiert Helmut Becker, CEO der ZEAL Network SE. „Wir sind in einer hervorragenden Position, um unsere Marktführerschaft in einem wachsenden Markt weiter auszubauen."

Andrea Behrendt, CFO der ZEAL Network SE: „Die Halbjahreszahlen sind ein sehr guter Team-Erfolg, zumal die Jackpotlage im Vergleich zum Vorjahr schlecht war. Insbesondere unter anspruchsvollen Marktbedingungen zeigt sich unsere operative Exzellenz. Die deutlichen Steigerungen bei Umsatz und EBITDA haben wir dadurch erzielt, dass wir unsere Kundenbasis und Profitabilität weiter ausbauen konnten.“

Umsatzerlöse im Lotteriegeschäft steigen um 34 Prozent

Die starke Entwicklung des Lotteriegeschäfts ist der zentrale Treiber des deutlichen Umsatzwachstums von ZEAL im ersten Halbjahr. Trotz niedrigeren durchschnittlichen Jackpot-Niveaus bei LOTTO6aus49 und beim Eurojackpot im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg das Transaktionsvolumen aus Lotterien um vier Prozent auf € 527,3 Millionen an (2024: € 507,1 Millionen). Durch anhaltend erfolgreiche Marketingmaßnahmen erhöhte sich die durchschnittliche Anzahl aktiver Kund:innen pro Monat (Monthly Active Users, MAUs) um 12 Prozent auf 1.515 Tausend (2024: 1.353 Tausend). ZEAL konnte durch eine Preiserhöhung im Vorjahr und einen veränderten Produktmix zudem die Bruttomarge um 3,8 Prozentpunkte auf 17,3 Prozent verbessern (2024: 13,4 Prozent). Die parallele Steigerung von Transaktionsvolumen und Bruttomarge führte zu einem deutlichen Umsatzwachstum im Lotteriegeschäft von 34 Prozent auf € 91,0 Millionen (2024: € 68,0 Millionen).

Games-Geschäft wächst um 49 Prozent

Auch das Games-Geschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr weiterhin sehr positiv. ZEAL hat das Spiele-Portfolio im B2C-Bereich auf mehr als 480 Titel ausgebaut und die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Games um 49 Prozent auf € 6,7 Millionen gesteigert (2024: € 4,5 Millionen).

Deutliche Steigerung von EBITDA und EBIT

Die schwache Jackpotlage im ersten Halbjahr 2025 hat die Neukundenakquise herausfordernd gestaltet. ZEAL hat weiter kräftig in kontinuierliches Wachstum investiert und dabei 499 Tausend Neukund:innen gewonnen (2024: 592 Tausend). Die intensiven Marketingmaßnahmen führten zu einem Anstieg der Akquisitionskosten pro Neukunde (Cost per Lead, CPL) um 41 Prozent auf € 46,93 (2024: € 33,20).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 15 Prozent auf € 49,4 Millionen (2024: € 42,8 Millionen). Dies lag neben den strategischen Marketingaufwendungen, die sich um 14 Prozent auf € 29,1 Millionen (2024: € 25,5 Millionen) erhöhten, vor allem an gestiegenen direkten und indirekten Kosten des Geschäftsbetriebs. So führte die weitere Entwicklung des Produktmixes zu einer Erhöhung der direkten Kosten des Geschäftsbetriebs um 14 Prozent auf € 9,8 Millionen (2024: € 8,6 Millionen). Die gestiegenen indirekten Kosten des Geschäftsbetriebs um 20 Prozent auf € 10,4 Millionen (2024: € 8,7 Millionen) gingen insbesondere auf externe Beratungsleistungen sowie externe Mitarbeiter:innen und Software-Kosten zurück.

ZEAL konnte das EBITDA durch Effizienzsteigerungen und Skalierungseffekte des Geschäftsmodells überproportional zum Umsatz um 76 Prozent auf € 35,4 Millionen steigern (2024: 20,1 Millionen). Das EBIT konnte mit € 31,1 Millionen im Vergleich zum Vorjahr (2024: 16,1 Millionen) sogar fast verdoppelt werden.



Aufgrund der guten Resultate des ersten Halbjahrs 2025 bestätigt ZEAL die am 26. März 2025 veröffentlichte Prognose.

Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. Im Jahr 2024 feierte die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.

Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

