IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. wurde zur Nummer 1 unter den Sportlizenzgebern gekürt und rangiert unter den Top 25 der renommierten Liste Top Global Licensors von License Global

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. wurde zur Nummer 1 unter den Sportlizenzgebern gekürt und rangiert unter den Top 25 der renommierten Liste Top Global Licensors von License Global

Sportinspirierte Marke für Erreichen eines weltweiten Einzelhandelsumsatzes von 2,5 Milliarden $ im Jahr 2024 gewürdigt

West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / USPA Global hat heute bekanntgegeben, dass U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), erneut in die Top 25 der Liste der weltweit führenden Lizenzgeber für das Jahr 2025 des Magazins License Global aufgenommen wurde und nun den Platz 1 der renommierten Liste der Sportmarken einnimmt. Als einer der weltweit größten Lizenzgeber für Sport und Bekleidung bleibt U.S. Polo Assn. auf Platz 23 der Gesamtwertung, neben anderen namhaften Sportmarken wie der NFL Players Association, Formel 1 und PGA Tour.

Die authentische Verbindung der U.S. Polo Assn. zum Polosport findet weiterhin großen Anklang bei jüngeren Verbrauchern und Sportfans auf der ganzen Welt, was dazu beiträgt, dass die Marke seit drei Jahren in Folge Platz 1 unter den Sportmarken sowie unter den Top 25 der weltweit führenden Lizenzgeber einnimmt. Die starke Platzierung der Sportmarke in diesem Jahr basiert auf einem Rekordumsatz von 2,5 Milliarden $ im weltweiten Einzelhandel im Jahr 2024. Die weltweite Präsenz von U.S. Polo Assn. besteht in über 190 Ländern mit mehr als 1.100 U.S. Polo Assn.-Geschäften, Tausenden weiteren Einzelhandelsstandorten, über 12 Millionen Followern in den sozialen Medien und mehr als 50 E-Commerce-Websites in 20 Sprachen.

Die Nummer 1 unter den Sportmarken zu sein und gleichzeitig auf Platz 23 der Liste der Top-Lizenzgeber von License Global zu bleiben, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer globalen Markenstrategie und der unermüdlichen Arbeit unseres USPA Global Teams sowie unserer weltweiten strategischen Partner, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Die Tatsache, dass wir neben einigen der bekanntesten Namen aus Sport und Mode rangieren, stärkt unsere Position als erfolgreiche globale Marke mit einer authentischen Verbindung zu Sport, Stil und Verbrauchern auf der ganzen Welt.

Die Liste von License Global der weltweit führenden Lizenzgeber ist ein Whos Who der Lizenzgeber, die auf einer jährlichen Studie basiert, die den Einzelhandelsumsatz von lizenzierten Waren in allen wichtigen Geschäftsbereichen berücksichtigt, von Unterhaltung über Sport, Lebensmittel und Getränke, Unternehmensmarken, Mode, Kunst und Design und vieles mehr.

Die Tatsache, dass U.S. Polo Assn. in der diesjährigen Rangliste der Top-Lizenzgeber von License Global als die Nummer 1 unter den Sportmarken bezeichnet wurde, ist ein direktes Abbild der vertrauensvollen Beziehungen, die wir zu unseren strategischen globalen Partnern aufgebaut haben, sagte Molly Robbins, SVP of Global Licensing and Business Development bei USPA Global. Unser strategischer Fokus auf gemeinsamem Wachstum, Produktqualität und konsistentem Brand-Storytelling treibt unsere Dynamik weiter voran und sorgt für langfristigen Erfolg in wichtigen Märkten weltweit.

Um für die Aufnahme in die Liste berücksichtigt zu werden, muss jede Marke oder jedes Unternehmen Einzelhandelszahlen auf Basis der weltweiten Verkäufe von lizenzierten Waren vorlegen. Darüber hinaus führen die Redakteure von License Global eigene unabhängige Überprüfungen und Verifizierungen durch, indem sie Branchenquellen, Jahresberichte und Finanzdokumente konsultieren. Die weltweit größte Marke bleibt weiterhin The Walt Disney Company mit einem Einzelhandelsumsatz von 62 Milliarden $, gefolgt von NBC Universal als viertgrößte Marke mit 17 Milliarden $ und Warner Bros. Discovery als sechstgrößte Marke mit 15 Milliarden $.

Mit Blick auf die Zukunft bin ich sehr optimistisch, was das globale Wachstumspotenzial von U.S. Polo Assn. angeht. Wir sind auf dem besten Weg, in naher Zukunft einen Umsatz von 3 Milliarden $ zu überschreiten und kontinuierlich weitere Filialen sowohl in bestehenden Regionen als auch in spannenden neuen Märkten zu eröffnen, fügte Prince hinzu.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der USPA und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. Über ihre Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) verwaltet USPA Global auch Global Polo TV, einen Sender für Sport- und Lifestyle-Inhalte. Weitere Sportinhalte finden Sie unter globalpolo.com.

Kontaktinformationen

Kaela Drake

PR & Communications Specialist

kdrake@uspagl.com

+001.561.461.8596

Stacey Kovalsky

VP, Global PR & Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

Quelle: U.S. Polo Assn.

