OTS: 1337 UGC GmbH / 1337 UGC GmbH übernimmt ich-tanke.de von der NOLIS GmbH ...

1337 UGC GmbH übernimmt ich-tanke.de von der NOLIS GmbH - Ausbau des digitalen Informationsportfolios im Bereich Mobilität (FOTO) Schwanstetten (ots) - Mit Wirkung zum 8. August 2025 hat die 1337 UGC GmbH das Internetportal ich-tanke.de vollständig von der NOLIS GmbH übernommen. Die Plattform, die seit über einem Jahrzehnt zu den etablierten Onlineangeboten rund um aktuelle Kraftstoffpreise zählt, erweitert das breit gefächerte Informationsangebot der 1337 UGC um ein stark nachgefragtes Themenfeld im Bereich Mobilität und Verbraucherinformation. ich-tanke.de wurde im November 2014 von der NOLIS GmbH ins Leben gerufen und gilt als echtes Internet-Urgestein. Die Website ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, aktuelle Benzin- und Dieselpreise an Tankstellen in ihrer Umgebung schnell und zuverlässig abzurufen - stationär wie mobil. Neben Preistransparenz bietet das Portal auch umfangreiche Filter- und Vergleichsmöglichkeiten und zählt seit Jahren zu den meistgenutzten Tankpreisübersichten im deutschsprachigen Raum. Mit der Integration von ich-tanke.de in das bestehende Portfolio baut die 1337 UGC GmbH ihre Position als Betreiber reichweitenstarker, nutzerzentrierter Informationsportale weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Schwanstetten bei Nürnberg erreicht mit Angeboten wie Woxikon.de , Wort-Suchen.de oder Einfach-Sparsam.de monatlich über 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und verzeichnet mehr als 200 Millionen Seitenaufrufe. Neben Sprachportalen und Gutscheinangeboten zählen auch digitale Ratgeber und Suchdienste zu den zentralen Geschäftsfeldern. Mit der kürzlich übernommenen MeinTurnierplan GmbH ist die 1337 UGC GmbH zudem Marktführer im Bereich SaaS-Lösungen für die Erstellung von Sportturnieren. " ich-tanke.de ergänzt unser bestehendes Portfolio auf ideale Weise", erklärt Christoph Kilz , Geschäftsführer der 1337 UGC GmbH. "Als langjähriger Nutzer des Portals sehe ich großes Potenzial darin, die Plattform technologisch und inhaltlich weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen einen schnellen und einfachen Zugang zu aktuellen Spritpreisen zu ermöglichen." Das Kerngeschäft der NOLIS GmbH liegt im Bereich kommunaler Digitalisierung. Sie begleitet derzeit über 400 Kommunen in ganz Deutschland bei der digitalen Transformation. Mit innovativer Software, individueller Beratung und umfassender Prozesskompetenz gehört NOLIS seit Jahren zu den führenden Akteuren im Bereich E-Government und digitale Verwaltungsservices. Mit dem Erwerb von ich-tanke.de setzt die 1337 UGC GmbH ihren Wachstumskurs konsequent fort und unterstreicht ihren Anspruch, relevante und alltagsnahe Online-Services für Millionen von Nutzerinnen und Nutzern anzubieten - vom Sprachportal über SaaS-Lösungen bis hin zu digitalen Verbrauchertools. Pressekontakt: 1337 UGC GmbH Am Sägerhof 3 D-90506 Schwanstetten Herr Dominik Jaworski tel: +49 9170 9465 205 e-mail: mailto:dominik.jaworski@1337ugc.de internet: https://www.1337ugc.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104200/6093287 OTS: 1337 UGC GmbH