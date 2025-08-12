Werbung ausblenden

EQS-DD: Bio-Gate AG: Thomas Konradt, Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2025 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Thomas
Nachname(n):Konradt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bio-Gate AG

b) LEI

391200G5LKTIOTZOXP90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
Beschreibung:Wandelschuldverschreibung in Bezug auf Aktien der Bio-Gate AG

b) Art des Geschäfts

Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
50.000,00 EUR50.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
50.000,00 EUR50.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.bio-gate.de
Ende der Mitteilung

100164 12.08.2025 CET/CEST

Aktueller Kurs
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bio-Gate
