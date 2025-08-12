Werbung ausblenden

Patrizia profitiert weiter von Sparkurs - Prognosen für 2025 bestätigt

dpa-AFX · Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Halbjahr dank Einsparungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Im Tagesgeschäft verdoppelte das SDax -Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich fast auf 29,1 Millionen Euro, wie die Augsburger am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilten. Unter dem Strich ergab sich ein Gewinn von 4,7 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte Patrizia auch wegen Wertanpassungen auf das Immobilienvermögen noch einen Verlust von 12,7 Millionen ausgewiesen.

Das verwaltete Vermögen ging im Vergleich zum Vorquartal leicht um 0,8 Prozent auf 55,9 Milliarden Euro zurück. Grund seien negative Wechselkurseffekte aufgrund der starken Aufwertung des Euro.

Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Die Patrizia-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./jha/he

