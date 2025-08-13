Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Wettbewerb am US-Telekom-Markt bleibe intensiv, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mobilfunkkunden wanderten ab bei AT&T und Verizon, aber nicht bei der US-Tochter der Deutschen Telekom./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
T-Mobile US
Market Ltd.
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden