ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Wettbewerb am US-Telekom-Markt bleibe intensiv, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mobilfunkkunden wanderten ab bei AT&T und Verizon, aber nicht bei der US-Tochter der Deutschen Telekom./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTC
