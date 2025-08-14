OTS: BISON / Bitcoin und Ethereum: Krypto-Schwergewichte auf Rekordjagd

Bitcoin und Ethereum: Krypto-Schwergewichte auf Rekordjagd Stuttgart (ots) - Neben dem heute erreichten Euro-Allzeithoch von Bitcoin (105.972,00 EUR, 14.08.2025) rückt zusätzlich der zweite Big Player unter den Kryptowährungen ins Rampenlicht: auch Ethereum hat einen neuen Rekordstand im Visier. Bitcoin wird zwar häufig als Synonym für den gesamten Kryptomarkt wahrgenommen, aber es lohnt sich ein differenzierter Blick: Bitcoin und Ethereum verfolgen unterschiedliche Ansätze und tragen jeweils auf ihre Weise zur Dynamik des Marktes bei. " Das Wechselspiel zwischen Bitcoin und Ethereum ist ein zentraler Motor für Innovation und Aufmerksamkeit im Kryptomarkt ", erklärt Dr. Ulli Spankowski, Co-Founder & CEO von BISON. " Während Bitcoin als digitales Gold und Wertaufbewahrungsmittel gilt, überzeugt Ethereum mit seiner flexiblen Plattform als für Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen. Die Flexibilität der Ethereum-Blockchain ermöglicht eine Vielzahl von Innovationen, die weit über Zahlungsverkehr hinausgehen. Diese Synergie sorgt nicht nur für neue Kursimpulse, sondern stärkt auch das Vertrauen in die gesamte Anlageklasse. " Die aktuelle ETH-Rallye zeigt, wie eng die Kursentwicklungen der beiden Schwergewichte miteinander verknüpft sind: Neue Höchststände bei Bitcoin schaffen häufig ein positives Umfeld, von dem auch Ethereum profitiert und umgekehrt. Gleichzeitig eröffnet Ethereum mit technologischen Neuerungen wie dem Umstieg auf Proof-of-Stake und Entwicklungen im DeFi- und NFT-Bereich neue Anwendungsfelder, die das Wachstum der Branche vorantreiben. " Für den Markt ist klar: Die Zeit der Ein-Coin-Dominanz, wenn es die denn jemals gab, ist vorbei. Die Vielfalt und das Zusammenspiel der großen Coins bieten attraktive Chancen und zeigen, wie reif und professionell der Kryptomarkt inzwischen aufgestellt ist. Der differenzierte Blick auf verschiedene Coins lohnt sich mehr denn je ", so Dr. Spankowski. Über BISON BISON ist die mehrfach ausgezeichnete Krypto-Trading-Plattform der Boerse Stuttgart Group für Privatanleger und bietet einen seriösen, vollständig regulierten und benutzerfreundlichen Zugang zu +30 Kryptowährungen sowie +2.500 Wertpapieren. BISON steht für Sicherheit und Qualität "made in Germany". Mit seinem Hauptsitz in Stuttgart und einem internationalen Team von über 180 Mitarbeitenden zählt die Handelsplattform aktuell +950.000 aktive Nutzer und ist für Personen aus 72 Nationen verfügbar. Über Boerse Stuttgart Group Die Boerse Stuttgart Group ist die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit strategischen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und Kryptogeschäft. Sie betreibt Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz und hat als Vorreiter das größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäischen Börsengruppen aufgebaut. Die Boerse Stuttgart Group beschäftigt mehr als 700 Mitarbeitende an Standorten in Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Stockholm und Zürich. Rückfragehinweis: Stefanie Möllner Head of Communications BISON mailto:stefanie.moellner@bisonapp.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180327/6096661 OTS: BISON