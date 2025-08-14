Werbung ausblenden

ROUNDUP: IT-Dienstleister Adesso überrascht mit starkem Quartal - Kursfeuerwerk

dpa-AFX · Uhr

DORTMUND (dpa-AFX) - Eine gute Nachfrage im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat Adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Umsatz und operatives Ergebnis des IT-Dienstleisters stiegen stärker als von Analysten erwartet. Das Management um Vorstandschef Mark Lohweber bestätigte seine Ziele für das Jahr - in der zweiten Hälfte sei mit einem weiteren Anstieg der Profitabilität zu rechnen. Zusätzliche Impulse aus dem Investitionspaket der Bundesregierung erwartet das Management nun allerdings nicht mehr vor dem Jahresende. Die Börse reagierte nach den Nachrichten vom Donnerstag dennoch begeistert.

Die im Kleinwerteindex SDax notierten Papiere schnellten um fast ein Fünftel hoch, nachdem ihr Kurs am Vortag im Verlauf noch auf das tiefste Niveau seit November gerutscht war. Um die Mittagszeit betrug das Plus zuletzt noch 16,6 Prozent auf 85,70 Euro. Auf Jahressicht steht die Aktie dank der aktuellen starken Kursgewinne lediglich noch moderat im Minus.

Andreas Wolf von Warburg Research und Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies hoben in ersten Kommentaren das starke Umsatzwachstum von Adesso hervor. Zudem habe sich die Profitabilität verbessert.

Das operative Ergebnis schoss im zweiten Quartal - auch dank gestiegener Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft - mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch, wie Adesso in Dortmund mitteilte. Auch weil das Unternehmen bei den Einstellungen von Personal und anderen Kosten auf die Bremse drückte, stieg die entsprechende operative Marge von 3,2 auf 5,4 Prozent.

Unter dem Strich stand zwar ein Verlust, Adesso konnte diesen aber von 6,6 auf 1,9 Millionen Euro verringern. Der Umsatz war zugleich in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 Prozent auf gut 356 Millionen Euro geklettert. Ein reges Interesse verzeichnete der Konzern im Quartal vor allem aus dem Gesundheitssektor und der Energiebranche. Hingegen bekam Adesso die Schwäche der Autobranche zu spüren; zudem verlief den Angaben zufolge die erhoffte Erholung im Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern noch schleppend.

Insgesamt sieht sich Adesso im Aufwind. "Das erreichte Umsatzwachstum sowie erkennbare Fortschritte bei der Profitabilität stimmen grundsätzlich positiv", resümierte der Vorstand. "Die Geschäftsentwicklung entspricht im ersten Halbjahr dem erwarteten Verlauf und bietet hinsichtlich der Auslastung für das zweite Halbjahr weiterhin Potenzial." Dabei rechne Adesso auch aufgrund von sieben zusätzlichen Arbeitstagen gegenüber der ersten Jahreshälfte sowie weiteren Lizenzabschlüssen mit einem deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr.

Der bestätigten Prognose zufolge peilt Adesso damit weiterhin einen Anstieg des Jahreserlöses auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll 2025 bei 105 bis 125 Millionen Euro herauskommen - nach gut 98 Millionen Euro im vergangenen Jahr./tav/stw/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adesso
S
SDAX
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach12. Aug. · dpa-AFX
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
AKTIEN IM FOKUS: Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändlergestern, 16:35 Uhr · dpa-AFX
IT-Dienstleister
Cancom rutscht in die Verlustzone12. Aug. · dpa-AFX
Cancom rutscht in die Verlustzone
Warten auf US-Inflationsdaten
Europas Börsen wenig verändert12. Aug. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden