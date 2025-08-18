Werbung ausblenden

Totenzahl nach Explosion in russischer Fabrik auf 20 gestiegen

Reuters · Uhr
Moskau (Reuters) - Die Zahl der Todesopfer nach einer Explosion in einer Fabrik in der russischen Region Rjasan ist nach Behördenangaben auf mindestens 20 gestiegen.

Zudem wurden 134 Menschen verletzt, wie der örtliche Katastrophenschutz am Montag mitteilte. Von den Verletzten befänden sich 31 in Krankenhäusern in Rjasan und Moskau, während 103 ambulant behandelt würden. Auf vom Katastrophenschutzministerium veröffentlichten Videos waren völlig zerstörte Teile des Werks zu sehen, in denen Rettungskräfte mit Spürhunden die Trümmer durchsuchten.

Der Gouverneur der Region südöstlich von Moskau, Pawel Malkow, hatte am vergangenen Freitag gesagt, ein Feuer in einer Werkstatt habe den Vorfall in der vergangenen Woche ausgelöst. Die Brandursache blieb jedoch unklar. Offizielle russische Stellen machten keine Angaben dazu, was in der Fabrik hergestellt wurde. Einige Medien berichteten, es handele sich um ein Werk für Sprengstoff. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Information jedoch zunächst nicht bestätigen.

(Bericht von Lidia Kelly; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)

