Zwischen Diplomatie und Pharmahoffnung: Ein gemischter Wochenauftakt
Zum Wochenauftakt präsentiert sich das Börsenbild uneinheitlich: Während der DAX leicht schwächer in den Handel startet, zeigen sich die US-Indikationen zunächst orientierungslos. Lediglich der japanische Nikkei kann mit einem leichten Plus Akzente setzen. Die Märkte wirken abwartend – und das aus gutem Grund: Die geopolitische Bühne ist in Bewegung.
Makroökonomischer Überblick:
In Washington wird es diplomatisch brisant: US-Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – begleitet von europäischen Spitzenpolitikern. Ziel ist ein direktes Gespräch zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin, den Trump erst am Freitag in Alaska empfangen hatte. Die Börsen beobachten diese Annäherung mit gespannter Aufmerksamkeit, denn ein möglicher Dialog zwischen den Kriegsparteien könnte geopolitische Risiken neu bewerten lassen.
Zudem richtet sich der Blick um 11 Uhr auf die Veröffentlichung der Außenhandelsbilanz der Eurozone für Juni. Analysten erwarten einen Rückgang gegenüber dem Vormonat – ein Indiz für die anhaltende Schwäche im globalen Warenverkehr und mögliche Belastungen für exportorientierte Unternehmen.
Im Fokus:
Novo Nordisk steht heute im Rampenlicht. Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns zeigt sich vorbörslich deutlich fester. Hintergrund ist die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy durch die US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der nichtalkoholischen Fettleberentzündung MASH. Damit erschließt Novo Nordisk ein neues, milliardenschweres Marktsegment. Die klinischen Daten aus der ESSENCE-Studie zeigen signifikante Verbesserungen bei Leberfibrose und Steatohepatitis – ein medizinischer Durchbruch, der auch Investoren überzeugt.
Air Canada hingegen gerät unter Druck. Zwar zeigt sich die Aktie vorbörslich leicht fester, doch die Nachrichtenlage bleibt angespannt. Der Streik des Kabinenpersonals, der am Wochenende bereits über 700 Flüge lahmlegte, geht weiter. Die Gewerkschaft CUPE widersetzt sich einer Regierungsanordnung zur Arbeitsaufnahme und fordert eine faire Vergütung der sogenannten „Ground Time“ – also jener Arbeitszeiten, die bislang nicht bezahlt werden. Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich: Täglich sind rund 130.000 Passagiere betroffen, und der Flugbetrieb steht nahezu still. Die Börse reagiert bislang zurückhaltend, doch die Unsicherheit bleibt hoch.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG590W
|31,49
|21139,228422 Punkte
|7,59
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0A
|24,3
|21859,415815 Punkte
|9,79
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5P99
|10,53
|23238,335783 Punkte
|22,35
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6NGF
|4,36
|24682,810624 Punkte
|58,56
|Open End
|Wacker Chemie AG
|Bull
|UG6EBP
|1,08
|55,862133 EUR
|4,66
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.08.2025; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD4LKS
|4,09
|190,00 USD
|9,52
|14.01.2026
|S&P 500 INDEX
|Put
|UG8GS4
|0,41
|6000,00 Punkte
|21,61
|17.10.2025
|Walmart Inc.
|Call
|UG4F82
|0,39
|110,00 USD
|8,38
|18.03.2026
|Banco Santander S.A.
|Call
|UG35D3
|0,62
|8,00 EUR
|7,04
|17.12.2025
|UnitedHealth Group Inc.
|Call
|UG3A7B
|0,53
|400,00 USD
|8,25
|17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.08.2025; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Sixt SE
|Long
|HC15ZJ
|3,16
|58,471208 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|5,98
|1081,433733 EUR
|3
|Open End
|Talanx AG
|Long
|UG1A6C
|24,12
|81,98644 EUR
|3
|Open End
|Applied Materials Inc.
|Long
|UG0MW5
|2,35
|121,413203 USD
|4
|Open End
|SAP SE
|Long
|HD367Y
|0,82
|210,777241 EUR
|9
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.08.2025; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen