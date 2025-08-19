Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger halten sich zurück

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,1 Prozent höher auf 24.332 Punkte. Er bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24.500 Punkte jedoch nicht mehr knacken. Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Pendant Selenskyj bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Nach dem jüngsten Rekordlauf haben sich die US-Börsen zum Wochenauftakt kaum bewegt. Im Blick standen an diesem Montag die nächsten Gespräche des US-Präsidenten und dessen Versuch, ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen. Dafür hatte sich Donald Trump am Freitag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen. Nun folgten Gespräche mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie mit europäischen Spitzenpolitikern. Ob es in den Friedensverhandlungen zur Lösung komme oder die Kämpfe weitergingen, dürfte sich in ein oder zwei Wochen zeigen, sagte Trump anschließend. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Chancen für ein Kriegsende. Am Donnerstag beginnt zudem das dreitägige Notenbankentreffen in Jackson Hole. Im Zentrum dürfte dann die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell stehen, die Aufschluss über die weitere amerikanische Geldpolitik geben könnte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,08 Prozent schwächer bei 44.911,82 Punkten. Noch am Freitag hatte der bekannteste US-Index zunächst ein Rekordhoch erklommen, letztlich aber nur einen kleinen Teil seines Gewinns halten können. Ähnlich war es dem marktbreiten S&P 500 ergangen, der 0,01 Prozent auf 6.449,15 Zähler verlor. Der technologielastige Nasdaq 100 war mit plus 0,01 Prozent auf 23.713,76 Punkte ebenfalls kaum verändert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan fiel der zuletzt bärenstarke Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,6 Prozent zu.

DAX              		24.314,77		-0,18%
XDAX            		24.345,23		-0,13%
EuroSTOXX 50		  5.434,64		-0,26%
Stoxx50        		  4.560,60		0,15%
				
DJIA             		44.911,82		-0,08%
S&P 500        		  6.449,15		-0,01%
NASDAQ 100  		23.713,76		0,01%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                128,85                -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1663		0,02%
USD/Yen             	147,74		-0,09%
Euro/Yen       		172,32		-0,07%

BITCOIN:

Bitcoin		        115.241		-0,88%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          66,17                -0,43 USD
WTI                            62,95                -0,47 USD

/mis

