EQS-AFR: Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Norddeutsche Landesbank Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.08.2025 / 14:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Norddeutsche Landesbank Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025

Ort:

https://www.nordlb.de/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025

Ort:

https://www.nordlb.com/reports

19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Friedrichswall 10
30159 Hannover
Deutschland
Internet:www.nordlb.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2185904 19.08.2025 CET/CEST

