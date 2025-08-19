EQS-News: Finexity AG: Finexity AG übernimmt Mehrheit am Haftungsdachanbieter Effecta GmbH

EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung

FINEXITY bekräftigt seine Absicht, die Börsennotierung konsequent voranzutreiben

Gründer und Geschäftsführer Tobias Hirsch bleibt Geschäftsführer der Effecta GmbH

FINEXITY weiter auf Wachstumskur

Die Hamburger Finexity AG, führend im Bereich Digital Assets, hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme von 90,1 Prozent an der Effecta GmbH unterzeichnet. Effecta ist ein führendes Haftungsdach im online-basierten Wertpapiervertrieb in Deutschland und wird als lizenziertes Wertpapierinstitut künftig eine bedeutende Stellung in der FINEXITY Group einnehmen. Damit stärkt FINEXITY seine Positionierung bei der Weiterentwicklung seines Handelsplatzes für tokenisierte Private Market-Investments und setzt wichtige Impulse für die zukünftige Unternehmensentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das geplante Börsenlisting. Tobias Hirsch, Gründer und Geschäftsführer von Effecta, wird neben der Führung von Effecta auch eine zentrale Rolle in der strategischen Weiterentwicklung der Finexity AG übernehmen.

Die Effecta GmbH wird als eigenständiges Haftungsdach mit eigenständigem Markenauftritt fortgeführt und weiterhin vertraglich gebundene Vermittler (VgV) gemäß § 3 (2) WpIG betreuen. Durch den Zusammenschluss zweier komplementärer Infrastrukturanbieter entsteht ein leistungsfähiges Ökosystem, das Kunden und Partnern gegenseitig plattformübergreifende Angebots- und Investitionsmöglichkeiten eröffnet. Effecta und FINEXITY bündeln ihre Kompetenzen in den Bereichen Investment und regulatorische Infrastruktur. Damit wird ein breites Angebot an Zugängen zu Wertpapierregisterführern und Zahlungsdienstleistern geschaffen. Es entsteht eine zukunftsweisende Investment-Infrastruktur, die Innovation fördert, neue Marktpotenziale erschließt und die digitale Transformation im Finanz- und Anlagebereich vorantreibt.

Paul Huelsmann, CEO FINEXITY Group, kommentiert: "Die Übernahme von Effecta bildet für FINEXITY einen bedeutenden Meilenstein, der unsere Position im Hinblick auf das geplante Börsenlisting weiter stärkt. Gemeinsam schaffen wir darüber hinaus eine Infrastruktur, die Vermittlern und Investoren eine in Deutschland einmalige Auswahl an tokenisierten Private Market-Investments bietet – und durch die Zusammenlegung unserer Vertriebsnetzwerke erhebliche Skalierungseffekte ermöglicht."

Mit über 50 Emittenten, 250 gelisteten tokenisierten Wertpapieren und mehr als 14.000 registrierten privaten und institutionellen Investoren ist FINEXITY bereits heute ein führender Handelsplatz und Infrastrukturanbieter im stark wachsenden Markt für tokenisierte Private Market-Investments. Über die bei Effecta angeschlossenen VgV kommen weitere 70.000 registrierte Anleger hinzu, was zu substanziellen Synergieeffekten für alle Partner führt.

Tobias Hirsch, Gründer und Geschäftsführer der Effecta GmbH, sieht in der Zusammenarbeit großes Potenzial: „Für Effecta-Kunden wird sich an der Qualität, der Unabhängigkeit und dem Service nichts ändern, der Geschäftsbereich bleibt eigenständig unter dem Dach der Finexity AG. Der Effecta und damit meinen bisherigen Partnern und Kunden bleibe ich weiter eng verbunden und freue mich, die Effecta-Philosophie in die strategische Weiterentwicklung von FINEXITY einzubringen.“

Michael Ost, stellvertretender CEO FINEXITY Group, ergänzt: „Mit der Integration von Effecta unterstreichen wir unseren Anspruch, Europas führender Anbieter für tokenisierte Investmentlösungen zu sein. Wir schaffen überlegene Lösungen für Vermittler: regulatorische Sicherheit kombiniert mit moderner Infrastruktur und einem plattform-übergreifenden Angebot an digitalen Private Market-Assets.“

Nach der erfolgreichen Akquisition der Crowdli AG, dem spezialisierten Anbieter für tokenisierte Immobilienwerte, zu Beginn des Jahres belegt auch diese Übernahme die klare strategische Zielrichtung von FINEXITY, den zentralen Handelsplatz für tokenisierte Private Market-Investments aufzubauen.

Die Akquisition unterliegt noch der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und der Erfüllung üblicher Closing-Bedingungen. Das Inhaberkontrollverfahren wird zeitnah eingeleitet, die Transaktion soll so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

Über FINEXITY AG

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private-Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über registrierten 14.000 Anlegern.

Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

Medienkontakte FINEXITY

FINEXITY

Robin Tillmann

E-Mail: presse@finexity.com

Mobile: +49 175 389 7878

Dettmar Communications & Consulting

Sascha Dettmar

E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 151 1007 0566

