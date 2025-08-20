EQS-AFR: Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Multitude AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.08.2025 / 17:25 CET/CEST
Hiermit gibt die Multitude AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025

Ort:

https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2024

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Multitude AG
Grafenauweg 8
6300 Zug
Schweiz
Internet:https://www.multitude.com/
