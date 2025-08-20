EQS-AFR: Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.08.2025 / 17:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Multitude AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025
Ort:
https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2024
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Multitude AG
|Grafenauweg 8
|6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|https://www.multitude.com/
|Ende der Mitteilung
