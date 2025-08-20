Werbung ausblenden

Mindestens 79 Tote bei Busunfall in Afghanistan

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kabul (Reuters) - Bei einem Busunfall mit aus dem Iran ausgewiesenen Afghanen sind im Westen des Landes mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen.

Das überfüllte Fahrzeug stieß am späten Dienstagabend auf der Autobahn zwischen Herat und Kabul mit einem Lastwagen und einem Motorrad zusammen, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Der Sprecher des Innenministeriums, Abdul Matin Kanij, sagte, der Bus habe nach dem Zusammenstoß Feuer gefangen. Unter den Toten seien 17 Kinder.

"Wir fordern die Verkehrsbehörden auf, so schnell wie möglich genaue Informationen über den Unfall bereitzustellen und ihre Erkenntnisse über die Verantwortlichen mitzuteilen", sagte der afghanische Regierungssprecher Sabihullah Mudschahed. Verkehrsunfälle sind in Afghanistan keine Seltenheit. Die Infrastruktur ist nach jahrzehntelangen Kriegen in einem schlechten Zustand, zudem halten sich viele Fahrer nicht an die Regeln. Die Provinz Herat an der Grenze zum Iran beherbergt derzeit Zehntausende von aus dem Iran abgeschobenen Migranten.

(Bericht von Mohammad Yunus Yawar, geschrieben von Anneli Palmen; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Dänischer Pharmakonzern
Novo Nordisk verhängt Einstellungsstoppheute, 12:48 Uhr · Reuters
Novo Nordisk verhängt Einstellungsstopp
Dax Vorbörse 20.08.2025
Tech-Schwäche drückt Kurse - Anleger zeigen sich verunsichertheute, 08:25 Uhr · onvista
Tech-Schwäche drückt Kurse - Anleger zeigen sich verunsichert
Kommentar
Mal ehrlich: Schafft den TecDax doch einfach abheute, 15:15 Uhr · onvista
TecDax-Kurse in einer Zeitung sind zu sehen
Kurs, Abnehm-Spritze, Dividenden
Fünf Antworten zur Krise bei Novo Nordiskgestern, 17:05 Uhr · onvista
Fünf Antworten zur Krise bei Novo Nordisk
Weitere Artikel
Werbung ausblenden