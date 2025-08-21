EQS-AFR: DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.08.2025

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ BANK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.08.2025 / 14:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DZ BANK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

http://www.dzbank.de/berichte

21.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DZ BANK AG
Am Platz der Republik
60265 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.dzbank.de

Emittentennummer 238000

Ende der MitteilungEQS News-Service

2187160 21.08.2025 CET/CEST

