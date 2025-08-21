EQS-AFR: DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ BANK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
21.08.2025 / 14:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die DZ BANK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort:
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DZ BANK AG
|Am Platz der Republik
|60265 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.dzbank.de
Emittentennummer 238000
|Ende der Mitteilung
2187160 21.08.2025 CET/CEST