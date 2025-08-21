Werbung ausblenden

Wirtschaft kommt laut Bundesbank im Sommer nicht vom Fleck

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank im laufenden Sommerquartal voraussichtlich stagnieren.

Im dritten Quartal könnte die Wirtschaftsleistung auf der Stelle treten, heißt es im jüngsten Monatsbericht, den die Bundesbank am Donnerstag veröffentlichte. "Die trüben Aussichten für den Welthandel, die noch schwache Auftragslage und die niedrige Auslastung vorhandener Kapazitäten dürften die Investitionstätigkeit der Unternehmen weiter beeinträchtigen", heißt es darin. Vom Bau kämen voraussichtlich noch keine starken Impulse für die Konjunktur. Zudem bremsten gedämpfte Aussichten am Arbeitsmarkt und eine nachlassende Lohndynamik den privaten Konsum. Auch die Dienstleister blieben insgesamt ohne Schwung.

"Von der Industrie dürften im dritten Quartal noch keine Wachstumsimpulse ausgehen", schätzt die Bundesbank. Der Juni sei schwach gewesen und danach sei die Industrieproduktion mit einem niedrigen Niveau in das Sommerquartal gestartet. Die Kapazitätsauslastung habe sich weiter erhöht, nachdem sie bereits im Quartal zuvor etwas zugenommen habe. "Sie befindet sich jedoch weiterhin deutlich unter ihrem langjährigen Durchschnitt." Der private Konsum werde voraussichtlich "schwunglos" bleiben.

Laut Bundesbank hat die Unsicherheit über künftige Zölle mit der Grundsatzeinigung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU zwar etwas abgenommen. Sie bleibe aber angesichts noch offener Fragen und der sprunghaften US-Wirtschaftspolitik hoch. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit mehreren Staaten und Regionen Handelsdeals abgeschlossen, die den USA deutlich größere Vorteile bringen. Für die meisten europäischen Waren sollen künftig Zölle in Höhe von 15 Prozent gelten. Aktuell wird über die Finalisierung der technischen Umsetzung verhandelt. Für Deutschland ist laut einer Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums eine schnelle Umsetzung wichtig. Es brauche Klarheit für die Wirtschaft.

(Bericht von Frank Siebelt, redigiert von Sabine Wollrab; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 21.08.2025
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtungheute, 08:04 Uhr · onvista
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtung
Protokolle der US-Notenbank
Fed-Abweichler standen auf Juli-Sitzung weitgehend alleine daheute, 07:10 Uhr · Reuters
Fed-Abweichler standen auf Juli-Sitzung weitgehend alleine da
US-Zölle
Chinas Notenbank hält trotz Konjunktursorgen die Füße stillgestern, 07:16 Uhr · Reuters
Chinas Notenbank hält trotz Konjunktursorgen die Füße still
Weitere Senkung angedeutet
Schwedische Notenbank macht Zinspausegestern, 10:07 Uhr · Reuters
Schwedische Notenbank macht Zinspause
Konjunktur
Umfrage: Deutsche Wirtschaft gewinnt etwas Schwungheute, 09:49 Uhr · Reuters
Umfrage: Deutsche Wirtschaft gewinnt etwas Schwung
Weitere Artikel
Werbung ausblenden