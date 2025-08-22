EQS-AFR: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
22.08.2025 / 09:29 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Hiermit gibt die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.hyponoe.at/?eID=dumpFile&t=f&f=37047&l=de&token=851c171edc285f594a46d7b73bd452c36934525b
Sprache: Englisch
Ort:
https://en.hyponoe.at/?eID=dumpFile&t=f&f=37048&l=en&token=6620ad7ea96853edbdd3a0261ddaadb0858b0662
22.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
|Hypogasse 1
|3100 St. Pölten
|Österreich
