APA ots news: FMA: Heterogene Entwicklung auf den Finanzmärkten beeinflusst im 2. Quartal Pensions- und Vorsorgekassen

Erste Bestandsaufnahme der FMA zur Kostensituation bei den  
Pensions- und Vorsorgekassen veröffentlicht 

Wien (APA-ots) - Die Volatilität auf den internationalen Finanzmärkten  
hat die 
Entwicklung der österreichischen Pensionskassen und der Betrieblichen 
Vorsorgekassen auch im zweiten Quartal 2025 beeinflusst. Dies geht 
aus den heute veröffentlichten Berichten der Finanzmarktaufsicht (FMA 
) zur Quartalsentwicklung der Pensionskassen und der Vorsorgekassen 
hervor. 

Das verwaltete Vermögen der Pensionskassen blieb im Vergleich zum 
Vorquartal fast unverändert und stand Ende Juni weiter bei  28,6 
Milliarden. Grund dafür waren vor allem die Kurskorrekturen in 
Aktienportfolios, die die Veranlagungsperformance auf -0,12% drückte. 
Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der 
Pensionskassen stieg im Quartal um 0,6% auf rund 1,12 Millionen 
Personen, von denen 14% oder 155.327 bereits eine Pensionsleistung 
beziehen. Die Anlagestruktur veränderte sich im Quartal wenig: Die 
Pensionskassen sind zu 41% in Aktien und zu 31% in Anleihen 
investiert. Der Rest des Vermögens besteht aus Guthaben bei 
Kreditinstituten (7%), Immobilien (6%) und Krediten (2,7%) sowie 
sonstigen Vermögenswerten (12%). 

Bei den Betrieblichen Vorsorgekassen (in die alle Beschäftigten im 
Rahmen der "Abfertigung neu" einzahlen) wuchs das verwaltete Vermögen 
weiter um 2,5% gegenüber Ende März, auf einen neuen Rekordstand von  
22,0 Milliarden Ende Juni 2025. Die geringere Aktienallokation in den 
Portfolios der Vorsorgekassen sorgte im zweiten Quartal für eine 
positive Anlageperformance von 0,7%. Die Anzahl der 
Anwartschaftsberechtigungen (inklusive Mehrfachanwartschaften bei 
mehreren BVK, z.B. aufgrund von Arbeitgeberwechsel) lag kaum 
verändert bei 11,3 Millionen. Bei den Vorsorgekassen, die jederzeit 
das eingezahlte Kapital garantieren müssen, liegt ein größeres 
Gewicht des verwalteten Vermögens auf Anleihen (65%) als auf Aktien ( 
16%); andere Assetklassen sind demgegenüber untergeordnet. 

Die FMA veröffentlicht außerdem erstmals eine Bestandsaufnahme zur 
Kostensituation bei den Pensions- und Vorsorgekassen . Bei den 
Pensionskassen zeigt sich aufgrund der Vielfalt an betrieblichen 
Vereinbarungen und Pensionskassenverträgen eine große Bandbreite. Die 
direkten Kosten, also die Vergütungen, die von den Anwartschafts- und 
Leistungsberechtigten direkt an die Pensionskassen gezahlt werden, 
lagen im Jahr 2024 in einem Bereich von 0,2% bis 0,9% des Vermögens ( 
Durchschnitt 0,4%, insgesamt 103,3 Millionen). Die Aufwendungen 
liegen bei 0,2% bis 0,8% (Durchschnitt 0,4%). Bei den Vorsorgekassen 
ist die Bandbreite geringer: hier liegen die direkten Vergütungen 
zwischen 0,6% und 0,9% (Durchschnitt 0,8%, insgesamt 175,5 Millionen) 
, die Aufwendungen liegen in einer Bandbreite von 0,3% bis 0,7% ( 
Durchschnitt 0,5%). 

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen 
Vorsorgekassen können auf der Website der FMA abgerufen werden. Der 
Bericht zu den Kosten steht ebenfalls auf der Website der FMA zum 
Download bereit. 

