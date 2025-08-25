EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

MS Industrie AG veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025



Die MS Industrie AG veröffentlicht die nicht testierten Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025. Berücksichtigt werden muss im Zahlenvergleich zum 1. Halbjahr 2024, dass erst zu Beginn des 3. Quartal 2024 die mehrheitliche Veräußerung des Geschäftssegments Ultrasonic vollzogen wurde. Deswegen wurden die Halbjahreszahlen um nicht mehr vollkonsolidierte Geschäftsfelder bereinigt. Der Konzernumsatz aus den fortgeführten Aktivitäten reduzierte sich leicht von 78,4 Mio. EUR (1. Halbjahr 2024) auf 75,2 Mio. EUR; darin sind das 1. Quartal mit 36,2 Mio. EUR und das 2. Quartal mit 39,0 Mio. EUR Umsatz enthalten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 4,2 Mio. EUR (1. Halbjahr 2024: 5,2 Mio. EUR).

Mitte August konnte die ehemalige Betriebsimmobilie der MS PowerTec in Zittau verkauft werden. Der Kaufpreis entspricht in etwa dem Buchwert der Liegenschaft samt Betriebsvorrichtungen und PV-Anlage. Durch die zugeflossene Liquidität im niedrigen einstelligen Millionenbereich wurden die Finanzverbindlichkeiten weiter reduziert.

Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG:

„Wir halten an unserer Prognose von 150 Mio. Euro Konzernumsatz 2025 fest. Geopolitisch bedingte Marktrisiken sind leider immer noch vorhanden. In unseren Halbjahreszahlen sind u.a. Einmalkosten für den Anlauf unseres neuen Werks in Charlotte / North Carolina in Höhe von 0,7 Mio. Euro berücksichtigt. Das Werk in den USA ist ein Teil der Zukunft der MS Industrie AG. In den USA sollen die Regeln zur CO2-Begrenzung bei Autos aufgehoben werden. Auch das Verbot von Verbrennungsmotoren ist damit vom Tisch. Das stellt einen kompletten Kurswechsel dar und bedeutet für die amerikanischen Kunden der MS XTEC wieder mehr Planbarkeit und für uns entsprechende Chancen.“

Der Halbjahresbericht 2025 sowie die letzten Corporate News sind unter der Rubrik

https://www.ms-industrie.de/investor-relations/

verfügbar.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der

hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage

(„

MS XTEC

“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer –

seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen

– Kapitalbeteiligung in der

Ultraschalltechnik

(„MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der

MS XTEC

zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Übergangsjahr 2024 ein Umsatzvolumen von rund 170 Mio. Euro und erwartet ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).

Weitere Informationen:

Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

Hinweise:

