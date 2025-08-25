Unicredit erhöht Anteil an Commerzbank auf 26 Prozent
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Unicredit hat ihren direkten Anteil an der Commerzbank nach eigenen Angaben auf rund 26 Prozent ausgebaut. Der Schritt war erwartet worden. Zeitnah sollen zudem auch die restlichen entsprechenden Finanzinstrumente in "echte" Aktien gewandelt werden: Dann käme die Unicredit auf eine Commerzbank-Beteiligung von rund 29 Prozent.
Seit rund einem Jahr nun wehrt sich die Commerzbank gegen das Übernahmevorhaben der Unicredit. Die italienische Großbank ist inzwischen größter Aktionär. Erst zuletzt hatte der Dax-Konzern im Abwehrkampf das Gewinnziel für 2025 nach oben geschraubt und seine Eigenständigkeit betont./als/ben/mis/DP/mis
