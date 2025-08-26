CapTrader erneut zur besten Brokerage App und für besten Kundensupport ausgezeichnet



Düsseldorf, 26. August 2025 – CapTrader wurde zum fünften Mal in Folge von Börse Online als Beste Brokerage‑App in der Kategorie BROKER ausgezeichnet. Parallel dazu konnte der Online-Broker erneut den Titel Bester Kundensupport sichern – ein eindrucksvoller Beleg für Qualität und Servicekontinuität.



Laut der Börse Online Leserumfrage, die zwischen dem 16. Dezember 2024 und 20. Januar 2025 durchgeführt wurde und der eine umfassende Bewertung von 18 Broker‑Apps nach 210 Einzelkriterien zugrunde lag, wurde CapTrader in beiden Kategorien zur Spitzenwahl unter Online-Brokern gewählt. Zusätzlich hebt das Deutsche Kundeninstitut (DK‑Institut) CapTrader in seiner aktuellen Studie zur Besten Brokerage‑App 2025 hervor – als ersten Platz in der Broker-Kategorie.



Diese Erfolge bauen auf früheren Auszeichnungen auf: Bereits in den Jahren 2021 bis 2024 wurde die CapTrader Trading App von Börse Online wiederholt als beste Brokerage‑App ausgezeichnet.



Parallel dazu wurde im Juni 2025 die neue CapTrader Easy App vorgestellt – konzipiert für Einsteigerinnen und Einsteiger, mit einfacher Bedienung und klarer Nutzung für Aktien, ETFs und Optionen. Diese App ergänzt das professionelle Handelsangebot und baut auf dem Erfolg der Hauptanwendung auf.



„Wir freuen uns unglaublich, zum fünften Mal hintereinander von Börse Online als Beste Brokerage‑App und zudem erneut für herausragenden Kundensupport ausgezeichnet zu werden. Gleichzeitig bestätigen uns die Ergebnisse des Deutschen Kundeninstituts, dass wir mit unserer Plattform auch im anspruchsvollen Studiendesign überzeugen. Mit der neuen Easy App bieten wir nun eine intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche für den professionellen Einstieg in den Börsenhandel und das Investieren.“ Christian Weiß —Geschäftsführung CapTrader GmbH



Die CapTrader Easy App ist die ideale Ergänzung zum umfassenden Trading-Angebot von CapTrader, das sich mit der etablierten CapTrader App und der Trader Workstation (TWS) auch an fortgeschrittene und professionelle Trader richtet. Während die klassische CapTrader App umfassende, datenreiche Analysetools bietet, fokussiert sich die Easy App auf einen vereinfachten und schnellen Zugang für mobile Nutzer.

Über CapTrader

CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 160 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

Pressekontakt

Christian Korte

Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19

E-Mail: Christian.Korte@captrader.com

Internet: www.captrader.com

CapTrader GmbH

Elberfelder Str. 2

D-40213 Düsseldorf

CapTrader GmbH

Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder

Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf

