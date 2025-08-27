Märkte ohne klare Richtung: Anleger zwischen Unsicherheit und Hoffnung
Die Märkte starten heute ohne einen klaren Impuls in den Handel: Der DAX ist leicht im Minus, während die US-Futures noch richtungslos bleiben. In Asien schloss der Nikkei leicht im Minus – ein Signal dafür, dass Anleger derzeit zwischen Inflationssorgen, Konjunkturdaten und geopolitischen Risiken keine klare Orientierung finden.
Makroökonomischer Überblick:
In Deutschland signalisiert der GfK-Konsumklimaindex für September mit –23,6 Punkten eine anhaltend schwache Verbraucherstimmung. Später richtet sich der Fokus auf Mexiko: Die Außenhandelsbilanz wird veröffentlicht, Ökonomen erwarten einen Rückgang des Überschusses. Diese Daten gelten als Gradmesser für die Dynamik im internationalen Warenverkehr und geben Hinweise auf bestehende strukturelle Herausforderungen im globalen Handel.
Im Fokus:
Die Vienna Insurance Group (VIG) meldete für das erste Halbjahr ein kräftiges Gewinnplus: Das Vorsteuerergebnis stieg um 10,5 % auf 531,4 Mio. €, die Prämieneinnahmen legten um 8,7 % zu. Zudem prüft der Konzern den Einstieg bei der Nürnberger Versicherung und hob seinen Ausblick leicht an. Dennoch rutscht die Aktie im laufenden Handel ins Minus – ein Kontrast zu den starken Fundamentaldaten, der zeigt, wie selektiv Investoren aktuell agieren. Marktbeobachter verweisen darauf, dass die Übernahmepläne zusätzliche Unsicherheit über die künftige Kapitalstruktur schaffen könnten.
Auch die Schweizer Vaudoise Versicherungen präsentierten robuste Kennzahlen: Der Nettogewinn kletterte auf 84,1 Mio. CHF, das Nichtleben-Geschäft wuchs um 7,2 %. Trotz verbesserter Combined Ratio und hoher Kapitalisierung tendiert die Aktie ebenfalls schwächer. Anleger scheinen auf zusätzliche Impulse zu warten, bevor sie neue Positionen aufbauen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG6S1L
|7,87
|23373,640511 Punkte
|30,39
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0M
|21,5
|21997,612796 Punkte
|11,14
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2EN9
|10,67
|25207,183168 Punkte
|22,58
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6NGN
|5,67
|24701,959877 Punkte
|42,86
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG736G
|48,63
|29009,854698 Punkte
|4,98
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2025; 10:10 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Mastercard Inc.
|Call
|UG25FM
|8,36
|530,00 USD
|4,66
|17.06.2026
|Silber
|Call
|HD9XRJ
|0,17
|42,50 USD
|40,79
|19.09.2025
|Aroundtown SA
|Call
|UG4B5Q
|0,14
|4,00 EUR
|6,85
|18.03.2026
|Mercadolibre Inc.
|Call
|UG282H
|1,56
|2500,00 USD
|12,71
|14.01.2026
|DAX®
|Put
|UG8K7X
|0,47
|25400,00 Punkte
|54,59
|26.09.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2025; 10:10 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Ströer SE & Co. KGaA
|Long
|UG3X6M
|3,63
|28,00605 EUR
|3
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UG8PLP
|7,53
|70,378917 EUR
|4
|Open End
|Servicenow Inc.
|Long
|HD33WR
|4,83
|576,604088 USD
|3
|Open End
|NVIDIA Corp.
|Long
|HD58PG
|4,86
|145,4559 USD
|5
|Open End
|NVIDIA Corp.
|Long
|HD6C0X
|6,27
|121,216985 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.08.2025; 10:10 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen