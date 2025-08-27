Werbung ausblenden

Nato-Chef Rutte warnt vor Aufrüstung Russlands und Chinas

Reuters · Uhr
Rüstungsindustrie
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Unterlüß (Reuters) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat vor den Folgen der Aufrüstung Chinas und Russlands gewarnt.

Die Rüstungsindustrie beider Länder produziere mit "unglaublicher Geschwindigkeit", sagte Rutte am Mittwoch bei der Eröffnung einer Rheinmetall-Munitionsfabrik im niedersächsischen Unterlüß. Diese Herausforderungen würden nicht verschwinden.

Deutschland nehme eine Führungsrolle beim Ausbau der Rüstungsindustrie ein, betonte Rutte. Auch die anderen Nato-Partner trieben ihre Verteidigungsausgaben und -industrien voran. "Dies ist eine Schlacht, die wir gewinnen müssen und gewinnen werden", unterstrich er. Die Verteidigungsindustrien könnten zudem zum Wachstumsmotor der westlichen Volkswirtschaften werden.

