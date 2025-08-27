OTS: Debeka Versicherungsgruppe / Vorstandswechsel bei der Debeka ...

Vorstandswechsel bei der Debeka Bausparkasse: Jörg Phlippen scheidet aus, Alexander Weber rückt in den Vorstand auf (FOTO) Koblenz (ots) - Die Debeka Bausparkasse gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt: Nach über 22 Jahren im Unternehmen, davon 20 Jahre als Vorstandsmitglied, verabschiedet sich Jörg Phlippen zum 1. September in den Ruhestand. Während seiner Amtszeit hat er maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung und erfolgreichen Positionierung der Bausparkasse beigetragen. Zu seinen Schwerpunkten zählten die Optimierung der Kredit- und Bausparprozesse und die Weiterentwicklung der Produktpalette. Hierbei hat er eine vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur geprägt. Sein Nachfolger im Vorstand wird Alexander Weber, der bislang als Hauptabteilungsleiter und Prokurist in der Kreditabteilung tätig war. Der 32-jährige gebürtige Koblenzer ist seit seinem BWL-Studium mit der Debeka verbunden und bringt umfangreiche Erfahrungen aus den Bereichen Anlagemanagement und Baufinanzierung mit. "Für unsere Kunden und Mitarbeitenden möchte ich Innovation gezielt einsetzen und dabei echte Mehrwerte schaffen", erklärt Weber. Auch Phlippen blickt zuversichtlich auf die Zukunft der Bausparkasse: "Ich kann mich mit einem guten Gefühl zurückziehen, weil ich weiß, dass mit Alexander Weber ein engagiertes neues Vorstandsmitglied übernimmt, das die Entwicklung der Bausparkasse mit frischen Ideen fortsetzen wird", betont Phlippen. Zur Debeka Bausparkasse: Die Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe und zählt mit einer Bilanzsumme von rund 8,9 Milliarden Euro zu den größten privaten Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst Bausparen, Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienverwaltung. Pressekontakt: Dr. Gerd Benner Leiter Unternehmenskommunikation Telefon (02 61) 4 98 - 11 00 Christian Arns Abteilungsleiter Konzernkommunikation Telefon (02 61) 4 98 - 11 22 Debeka Krankenversicherungsverein a. G. Debeka Lebensversicherungsverein a. G. 56058 Koblenz Telefon (02 61) 4 98 - 11 88 Telefax (02 61) 4 98 - 11 11 E-Mail mailto:presse@debeka.de Internet http://www.debeka.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6104913 OTS: Debeka Versicherungsgruppe