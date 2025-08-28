Werbung ausblenden

APA ots news: W.E.B-Anleihe 2025 auf 30 Mio. EUR aufgestockt

    Zeichnungsvolumen von mehr als 20 Mio. EUR erreicht |  
Weiterhin hohe Nachfrage | Laufzeit 9 Jahre | Verzinsung 4,50 
% p.a. | Nutzungsmöglichkeit für Gewinnfreibetrag 

Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Die Nachfrage nach der W.E.B-Anleihe  
2025 ist ungebrochen hoch. Das 
Zeichnungsvolumen hat bereits nach kurzer Zeit 20 Mio. EUR 
überschritten. Daher hat die WEB Windenergie AG die Aufstockung des 
Emissionsvolumens auf 30 Mio. EUR beschlossen. Die Zeichnungsfrist 
läuft bis voraussichtlich 16. September 2025. 

Zwtl.: Jubiläumsanleihe mit besonderer Struktur 

Die aktuelle Anleihe ist die bereits 20. Emission in der 
Geschichte der WEB Windenergie AG. Als "Jubiläumsanleihe" mit einer 
Laufzeit von neun Jahren ist sie speziell strukturiert: Die ersten 
vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein 
Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Die Zinsen in Höhe 
von 4,50 Prozent p.a. (vor Abzug der KESt) werden während der 
gesamten Laufzeit ausbezahlt. Mit dieser Struktur bietet die W.E.B 
allen Investor:innen eine interessante Chance auf ein echtes Green 
Investment. Für freiberuflich Tätige gibt es einen zusätzlichen 
Vorteil: Sie können die Anleihe im Rahmen des Gewinnfreibetrags 
nutzen. 

Zwtl.: Zukunft zeichnen. Gemeinsam wachsen. 

Mit dem Erlös aus der Anleihe finanziert die WEB Windenergie AG 
den weiteren Ausbau ihres Kraftwerksparks und treibt damit die 
Energiewende voran. Sie nutzt die aktuellen Marktchancen und setzt 
ausgewählte Projekte aus ihrer rund 4 GW umfassenden 
Projektentwicklungspipeline zügig um. Allein 2025 und 2026 sollen 
mehr als 185 MW neuer Leistung ans Netz gehen. 

Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in 
Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,4 MW. Weitere Windparks in 
Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk in 
Österreich mit rund 11 MW Leistung sind ebenso darunter. Die 
Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche 
Strategie der WEB Windenergie AG. Sie setzt auf Risikostreuung durch 
Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen. So 
gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und variierenden 
Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren. 

Alle Unterlagen und Informationen zur aktuellen Anleiheemission 
finden Sie online unter anleihe2025.web.energy . Der Prospekt vom 
Juli 2025 und etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB 
Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter 
anleihe2025.web.energy erhältlich. 

Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034 

Emittentin: WEB Windenergie AG 

Emissionsvolumen: EUR 30.000.000,- (nach Aufstockung; Kürzung und 
Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten) 

Stückelung: EUR 1.000,- 

Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer) 

Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale) 

Laufzeit: 9 Jahre 

Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem 
Grund 

Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 ( 
Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten) 

Ausgabetag: 26.09.2025 

Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09. 

Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein 
Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09. 

Zahlstelle: Volksbank Wien AG 

Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der 
Anleihebedingungen) 

ISIN: AT0WEB2510A1 

Rechtlicher Hinweis 

Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf 
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt 
ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG 
entsprechenden, von der FMA im Juli 2025 gebilligten Prospekts sowie 
allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website 
anleihe2025.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch 
die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2025 zu 
verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie 
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und 
Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2025 zu investieren, 
vollends zu verstehen. 

Über die WEB Windenergie AG (W.E.B) 

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf 
Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. 
Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW ( 
Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in 
Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada 
und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine 
Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die 
unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden. 
Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am 
Unternehmen beteiligt. 

Rückfragehinweis: 
   WEB Windenergie AG 
   DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Investor Relations 
   Telefon: +43 664 962 70 04 
   E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy 
   Website: https://www.web.energy 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom 

APA
