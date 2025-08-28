Werbung ausblenden

dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on 28.08.2025 - 08.50 am

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations this morning as follows:

- BARCLAYS CUTS HAPAG-LLOYD PRICE TARGET TO 92 (93) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS RAISES FREENET PRICE TARGET TO 34 (33.50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JEFFERIES CUTS DERMAPHARM TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 34 (49) EUR

- JEFFERIES CUTS FRIEDRICH VORWERK TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 64 (60) EUR

- JEFFERIES CUTS JENOPTIK PRICE TARGET TO 24 (25) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES CUTS NAGARRO PRICE TARGET TO 76 (93) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES CUTS SGL CARBON PRICE TARGET TO 3.50 (4) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES RAISES BASLER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 21 (9) EUR

- JEFFERIES RAISES CANCOM TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 29 (30) EUR

- JPMORGAN PLACES SIEMENS ON 'ANALYST FOCUS LIST' AND 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN REINITIATES SIEMENS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 300 EUR

- KEPLER CHEUVREUX RAISES SPRINGER NATURE PRICE TARGET TO 28 (26) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN RAISES NVIDIA PRICE TARGET TO 225 (185) USD - 'OUTPERFORM'

- BOFA RAISES NVIDIA PRICE TARGET TO 235 (220) USD - 'BUY'

- JPMORGAN RAISES NVIDIA PRICE TARGET TO 215 (170) USD - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY RAISES NVIDIA PRICE TARGET TO 210 (206) USD - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG CUTS THE ITALIAN SEA GROUP PRICE TARGET TO 10 (12,50) EUR - 'BUY'

- BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 155 (128) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG RAISES ORSTED TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 225 (250) DKK

- JEFFERIES CUTS ALFEN TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 8 (12) EUR

- JEFFERIES CUTS DOCMORRIS PRICE TARGET TO 12 (15) SFR - 'BUY'

- JEFFERIES CUTS FUGRO NV TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 10 (12.50) EUR

- JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 455 (492) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES CUTS REDCARE PHARMACY PRICE TARGET TO 150 (170) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES DO & CO PRICE TARGET TO 270 (220) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES REINITIATES TRITAX BIG BOX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 173 PENCE

- JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 370 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF CUTS ACCELLERON TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 70 SFR

- ODDO BHF STARTS GEORG FISCHER AG WITH 'OUTPERFORM'

