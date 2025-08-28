Werbung ausblenden

EQS-AFR: 21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 21Shares AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.08.2025 / 18:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 21Shares AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

Ort:

http://cdn.21shares.com/uploads/current-documents/products/finance/21Shares%20AG_2025%20Interim%20Financial%20Report%20-%20German%20Securities%20Trading%20Act.pdf

28.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:21Shares AG
Pelikanstrasse 37
8001 Zurich
Schweiz
Internet:www.21shares.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2190298 28.08.2025 CET/CEST

