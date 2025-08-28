Trading-Chance Air Product & Chemicals: Cashflow explodiert!

Werbung

Die nächste Trading-Chance ist erneut ein Dividenden-Aristokrat, der in den vergangenen Jahren am Allzeithoch eine breit angelegte Konsolidierung vollzog. Da sich Märkte prinzipiell in einem steten Wechsel zwischen Trend und Konsolidierung befinden, sind für smarte Trader besonders jene Werte interessant, die zuletzt eher uninteressant, weil nicht im Trend, erschienen. Unsere heute vorgestellte Aktie ist besonders spannend, da hier der Operative Cashflow potenziell explodiert, wenn die Prognosen des Unternehmens auch nur einigermaßen stimmen.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 150 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 32 aus dem Rest der Welt.

Was macht Air Products and Chemicals?

Air Products and Chemicals ist in der chemischen Industrie und im Bereich der Industriegase tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Gasen wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Wasserstoff und Helium. Diese Gase finden Anwendung in verschiedenen Industrien, darunter die Metallverarbeitung, die Energieerzeugung, die chemische Verarbeitung und die Elektronikherstellung. Air Products and Chemicals bietet auch Spezialgase für medizinische Anwendungen und Lebensmittelverarbeitung an. Neben Gasen produziert das Unternehmen auch eine Reihe von chemischen Zwischenprodukten, die in der Herstellung von Polyurethanen, Klebstoffen und Beschichtungen verwendet werden. Es werden ebenfalls Technologien und Anlagen zur Gasverflüssigung und -separation bereitgestellt, die es Kunden ermöglichen, Gase für ihre spezifischen Prozesse effizient zu nutzen. Air Products and Chemicals betreibt zudem Anlagen zur Herstellung von Flüssigwasserstoff und betankt Wasserstofftankstellen, was es zu einem Akteur im Bereich der Energieinfrastruktur macht.

Stabiler Aufwärtstrend mit weiterem Potenzial

Wie bei Dividenden-Aristokraten üblich, befindet sich auch die Aktie von Air Products & Chemicals in einem stabilen ultralangfristigen Aufwärtstrend mit immer neuen Verlaufshochs. Horizontale Unterstützungen finden sich bei 212, 217 und 243 Dollar. Zudem verläuft der Aufwärtstrend bei 236 Dollar und fungiert ebenfalls als Support. Widerstände liegen bei 327 und 341 US-Dollar. Nach einem Bullen-Run seit 2009, in dessen Verlauf sich der Aktienkurs von 40 Dollar auf über 300 Dollar Ende 2020 vervielfacht hatte, setzte eine breit angelegte Konsolidierung ein, in deren Verlauf es zwar auch wieder neue Allzeithochs gab, im Kern aber eine Range von 217 bis 327 US-Dollar die Handelsspanne darstellte. Wenn diese Konsolidierungsformation nach oben aufgelöst wird, indem der Kurs auf ein neues Allzeithoch jenseits der 341-Dollar-Marke ausbricht, wird Potenzial bis 440 Dollar freigesetzt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Ein intakter Trend, eine fortgeschrittene Konsolidierung, ein margenstarker Titel, eine günstige Bewertung und ein schier explodierender Operativer Cash sind eine ganze Reihe von Gründen, warum man sich diese Aktie ins Depot legen könnte. Aus technischer Sicht ergibt sich im Falle eines Ausbruchs auf ein neues Allzeithoch ein nächstes großes Ziel bei 440 Dollar. Für diese Chance haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Air Products & Chemicals

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 211,264 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 294,59 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,28. Wir wählen auch hier das Produkt so aus, dass es die maximale Hebelwirkung bei gleichzeitig geringem Kapitaleinsatz erzielt. Der Stop-Loss macht nach unserer Vorgehensweise hier bei 0,20 Euro Sinn. Es gilt entsprechend: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PX7E2C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 341 USD

Unterstützungen: 212, 217 und 243 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Air Products & Chemicals

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.