EQS-AFR: Würth Finance International B.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.08.2025 / 18:05 CET/CEST
Hiermit gibt die Würth Finance International B.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Ort:
https://www.wuerthfinance.net/web/wuerth-finance/investor-relations/finanzergebnisse/geschaeftsberichte-WFG/geschaeftsberichte-WFG.php
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Ort:
https://www.wuerthfinance.net/web/wuerth-finance/investor-relations/financial-results/financial-reports-WFG/financial-reports-WFG.php
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Würth Finance International B.V.
|Het Sterrenbeeld 35
|5215 MK 's-Hertogenbosch
|Niederlande
|Internet:
|www.wuerthfinance.net
