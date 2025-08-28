EQS-AFR: Würth Finance International B.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Würth Finance International B.V. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Würth Finance International B.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025

Ort:

https://www.wuerthfinance.net/web/wuerth-finance/investor-relations/finanzergebnisse/geschaeftsberichte-WFG/geschaeftsberichte-WFG.php

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025

Ort:

https://www.wuerthfinance.net/web/wuerth-finance/investor-relations/financial-results/financial-reports-WFG/financial-reports-WFG.php

