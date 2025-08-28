EQS-DD: Oberösterreichische Landesbank AG: Mag. Othmar Nagl, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.08.2025 / 13:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag.
|Vorname:
|Othmar
|Nachname(n):
|Nagl
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Oberösterreichische Landesbank AG
b) LEI
|529900BI5KIGX6YLX375
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|Beschreibung:
|ISIN: AT0000A3ND44; Emittent: Hypo-Wohnbaubank AG, LEI: 5299003LP3FEIX2HYDO9; Treugeber: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft; LEI: 529900BI5KIGX6YLX375
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|99,35 EUR
|25.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|99,3500 EUR
|25.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
28.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Oberösterreichische Landesbank AG
|Landstraße 38
|4010 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.hypo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100392 28.08.2025 CET/CEST