EQS-DD: Oberösterreichische Landesbank AG: Mag. Othmar Nagl, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.08.2025 / 13:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Othmar
Nachname(n):Nagl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Oberösterreichische Landesbank AG

b) LEI

529900BI5KIGX6YLX375 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
Beschreibung:ISIN: AT0000A3ND44; Emittent: Hypo-Wohnbaubank AG, LEI: 5299003LP3FEIX2HYDO9; Treugeber: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft; LEI: 529900BI5KIGX6YLX375

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
99,35 EUR25.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
99,3500 EUR25.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

28.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Oberösterreichische Landesbank AG
Landstraße 38
4010 Linz
Österreich
Internet:https://www.hypo.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

100392 28.08.2025 CET/CEST

