EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025

Erhöhtes EBITDA durch erneutes Umsatzwachstum

Neue Sorten und Gebinde unterstützen andauernden Wachstumserfolg

Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt



Bad Teinach-Zavelstein, 28. August 2025 – Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Der Bruttoumsatz im Konzern konnte im Berichtszeitraum um 5,1 Mio. EUR respektive 5,7 % auf 95,3 Mio. EUR gesteigert werden.

Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung konnte trotz der weiterhin spürbaren Auswirkungen des erhöhten Preisniveaus bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie und Logistik ein erneut verbessertes EBITDA in Höhe von 8,8 Mio. EUR erwirtschaftet werden, das 10,3 % über dem Vorjahresniveau (8,0 Mio. EUR) lag.

„Im ersten Halbjahr konnten wir unseren Wachstumskurs fortsetzen. Getragen von unseren Hauptmarken Teinacher und Krumbach im Bereich Wasser und unterstützt durch unsere Saftmarken Vaihinger, Cocktail Plant und Klindworth konnten wir nun bereits das vierte Mal in Folge Umsatzanstiege verzeichnen“, kommentiert Andreas Gaupp, Geschäftsführer Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA.

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten und unter Berücksichtigung aktueller Einschätzungen für das zweite Halbjahr bestätigt die Geschäftsführung ihre bisherige Prognose für das Gesamtjahr. Durch weiteres Wachstum des Markengeschäftes wird für die gesamte Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 ein im Vergleich zum Vorjahr leichter Anstieg der Umsatzerlöse erwartet. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass das EBITDA leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Der Halbjahresbericht 2025 der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA steht ab heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.mineralbrunnen-kgaa.de zur Verfügung.



Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (afri, Bluna, Vaihinger, Klindworth, Cocktail Plant u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de.

